Lewis Hamilton assume namoro com Kim Kardashian em post nas redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lewis Hamilton confirmou seu relacionamento com Kim Kardashian nas redes sociais após meses de convivência. O piloto de Fórmula 1 compartilhou nessa quinta-feira (16/7), um álbum de fotos de momentos felizes ao lado de pessoas que ama, incluindo cliques com a socialite.

Na postagem, ele publicou uma foto ao lado de Kim e dos filhos dela. Outras imagens mostram o casal durante uma sessão de wakeboard em um lago e caminhando abraçados em meio à natureza.

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"Mantenha as pessoas que você ama por perto", escreveu Hamilton na legenda da publicação. Em resposta, Kim deixou um comentário com um emoji de coração vermelho.

Antes desse álbum, o único registro da Kardashian nas redes sociais do piloto da Ferrari era uma breve aparição em um vídeo. A filmagem mostrava o automobilista fazendo manobras de drift durante uma viagem pelo Japão, com a estrela de reality shows no banco do passageiro.

Segundo o jornal britânico "The Sun", Lewis Hamilton e Kim Kardashian começaram a namorar no início de fevereiro. Uma das primeiras vezes que foram vistos juntos foi durante uma viagem a um hotel de luxo no interior da Inglaterra.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.