Hamilton garante que permanecerá na Fórmula 1 "por mais um tempo"

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira (21) que permanecerá na Ferrari em 2027, e na categoria máxima do automobilismo "por mais algum tempo", dissipando assim quaisquer rumores sobre uma possível aposentadoria.

Aos 41 anos de idade, o piloto amplamente considerado o mais bem pago do paddock inicia sua segunda temporada na Ferrari, após uma primeira desastrosa na qual não conseguiu ampliar sua impressionante marca de sete títulos mundiais (seis pela Mercedes e o primeiro com a McLaren, em 2008).

"Continuo sob contrato" com a Ferrari até, pelo menos, o final de 2027, disse Hamilton, sorrindo e falando com sua voz caracteristicamente suave, durante uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio do Canadá, que será disputado no domingo em Montreal.

"Portanto, da minha parte, tudo está 100% claro: continuo focado, continuo motivado, ainda amo o que faço de todo o coração e vou estar aqui por mais algum tempo. Vocês terão apenas que se acostumar com isso", acrescentou.

O britânico iniciou sua longa carreira na F1 em 2007 com a McLaren, conquistando sua primeira vitória no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, "um dos melhores circuitos e uma das melhores cidades do mundo" para a F1, segundo ele.

"Há muitas pessoas tentando me aposentar, mas eu nem sequer estou pensando nisso. Já estou pensando na próxima fase e fazendo planos para os próximos cinco anos. Então, sim, ainda tenho total intenção de estar aqui por um bom tempo", insistiu.

Hamilton ocupa atualmente a quinta posição no Mundial de pilotos, atrás de seu companheiro de equipe monegasco, Charles Leclerc (3º).

Durante o Grande Prêmio do Japão, no final de março, o veterano piloto afirmou estar em melhor forma física do que qualquer um de seus rivais, alguns dos quais têm metade de sua idade.

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