Virginia Fonseca: qual o tamanho do império da influenciadora

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Virginia Fonseca consolidou seu nome como uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, mas seu sucesso financeiro vai muito além das redes sociais. Em 2025, suas empresas somaram um faturamento de R$ 1,3 bilhão, consolidando Virginia como uma das empresárias digitais mais bem-sucedidas do país.

Quais são as empresas de Virginia Fonseca?

O portfólio de negócios da influenciadora é diversificado e está em constante expansão, sempre aproveitando sua enorme base de seguidores para impulsionar as vendas. Seus principais empreendimentos são:

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WePink (Cosméticos): a principal marca do grupo, focada em cosméticos e produtos de beleza, que se tornou um case de sucesso em vendas on-line;

WPink (Suplementos): uma linha de suplementos e produtos de bem-estar, expandindo a atuação da marca para o setor de saúde;

Talismã Digital: uma agência de publicidade e marketing de influência, que gerencia a carreira de Virginia e de outros artistas;

Casa VF: espaço de eventos de alto padrão em Goiânia, inaugurado em 2025;

Maria's Baby: uma marca voltada para produtos infantis que esteve ativa até 2024.

Além disso, Virginia está desenvolvendo uma marca de roupas fitness prevista para 2026 e construindo a WP Gym, uma academia de grande porte.

O que é a WePink?

A WePink é a principal marca do império de Virginia Fonseca. Fundada em parceria com os empresários Samara Pink e Thiago Stabile, a empresa se destaca por suas estratégias de marketing agressivas, especialmente através de lives de vendas que geram faturamento recorde.

O modelo de negócio se baseia em lançamentos rápidos e promoções de curta duração, criando um senso de urgência no consumidor. Atualmente, a WePink conta com mais de 250 quiosques espalhados pelo Brasil e até mesmo uma loja em Orlando, nos Estados Unidos, marcando sua expansão internacional.

Quanto Virginia Fonseca fatura com suas empresas?

Embora os números exatos do patrimônio de Virginia sejam privados, o faturamento de suas empresas demonstra a dimensão de seu sucesso. A WePink, seu principal negócio, apresentou um crescimento impressionante: faturou R$ 168 milhões em 2022, saltou para R$ 740 milhões em 2024 e alcançou a marca de R$ 1,3 bilhão em 2025. Em apenas três anos, o faturamento da marca cresceu mais de sete vezes.

Um dos exemplos mais conhecidos do poder de vendas da marca foi uma única live que arrecadou R$ 26 milhões. Esses resultados mostram que a receita principal da influenciadora vem de suas atividades como empresária, e não apenas de publicidade nas redes sociais.

Quem são os sócios de Virginia?

As parcerias estratégicas são fundamentais no modelo de negócios de Virginia. Na WePink, ela é sócia da empresária Samara Pink e de Thiago Stabile, que atua como CEO. Samara já tinha experiência no mercado da beleza, enquanto Stabile contribui com a gestão estratégica do negócio.

Já na Talismã Digital, a estrutura envolve sua família. A agência pertence ao grupo Talismã, que tem como um dos sócios seu marido, o cantor Zé Felipe. A empresa cuida não apenas da carreira de Virginia, mas também de outros nomes do entretenimento, consolidando a presença da família no setor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.