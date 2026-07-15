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Quem é a amiga de Virginia que recebeu curtida de Vini Jr. em foto ousada

Atleta curtiu poses de biquíni de Duda Freire, melhor amiga da influenciadora Virginia Fonseca, em viagem pela Itália

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
15/07/2026 18:00

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Quem é a amiga de Virginia que recebeu curtida de Vini Jr. em foto ousada
Vini Jr. e Virginia têm divulgado imagens de suas férias na Itália crédito: Tupi

O atacante Vini Jr. movimentou as redes sociais e se tornou alvo de discussões entre internautas após interagir com uma publicação recente. O jogador de futebol curtiu uma sequência de fotos de Duda Freire, influenciadora digital que integra o círculo de amizades de Virginia Fonseca.

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A interação gerou questionamentos imediatos sobre o comportamento do atleta no ambiente digital. Entre as reações, seguidores debateram o nível de liberdade em compromissos, com uma usuária afirmando que "acharia estranho meu namorado curtir foto de amiga minha de biquíni".

Curtida de Vini Jr. em Duda Freire, amiga de Virginia, gera polêmica on-line. Foto: Reprodução

 

Os registros que atraíram a atenção do craque de futebol mostram Duda em momentos de lazer durante uma viagem pela Itália. Nas fotografias, a influenciadora aparece de biquíni em cenários como um jet ski e sob uma ducha, acompanhando Virginia e Vini no roteiro europeu.

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A atitude foi criticada por outros perfis, que apontaram uma quebra de expectativa sobre o que é considerado comum entre amigos. "Ué, o Vini curtiu a foto da amiga da namorada de biquíni. Estranho, hein", comentou uma internauta, enquanto outra questionou em que momento esse tipo de curtida passou a ser tratada como algo normal.

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