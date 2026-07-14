Harmonização das mãos: o procedimento realizado pela influenciadora Ju Isen

A influenciadora Ju Isen revelou que passou por um procedimento de harmonização nas mãos para rejuvenescer a região. "Tenho medo de envelhecer. Não vou fingir que isso não existe em mim. Eu cuido do rosto, do corpo, invisto em cremes, tratamentos e procedimentos, mas comecei a perceber que as mãos também denunciam o tempo. É uma região que aparece em foto, em vídeo, em tudo. Se existe uma forma de cuidar da minha aparência, eu quero conhecer", disse a influenciadora.

A perda de volume pode provocar uma aparência esquelética nas mãos e pode acontecer não só com o envelhecimento, mas também com o emagrecimento acelerado. E para esses casos, a chamada harmonização das mãos pode ser indicada, envolvendo, geralmente, o uso de um preenchedor para repor volume nas mãos.

"No geral, podemos usar três técnicas: o preenchimento com ácido hialurônico, o enxerto de gordura ou o bioestimulador de colágeno. Tudo depende das necessidades de cada paciente”, explica a cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Heloise Manfrim.

“É importante lembrar que as mãos estão entre as áreas mais impactadas pelo envelhecimento. Com o passar dos anos, a pele das mãos sofre uma redução progressiva da gordura subcutânea, tornando-se mais fina e menos volumosa. Além disso, ocorre a perda de colágeno e elastina, o que contribui para a flacidez e uma aparência mais ressecada”, explica a médica.

De acordo com a cirurgiã plástica, com o envelhecimento, os ossos ficam mais demarcados, as mãos adquirem um aspecto emagrecido e há sobra de pele em alguns casos. “O preenchimento do dorso das mãos tem indicação quando a camada de gordura ficou muito fina, deixando tendões e veias muito aparentes”, diz Heloise.

Este preenchimento pode ser feito, por exemplo, com ácido hialurônico, que é aplicado sob anestesia local no consultório e através do uso de cânulas. Mas uma alternativa eficaz é o enxerto de gordura autóloga por meio do procedimento conhecido como Lipoglow.

“Diferente do ácido hialurônico, a gordura do próprio paciente é transformada em um material rico em células-tronco e fatores de crescimento, o que possibilita um rejuvenescimento global das mãos. Além de recuperar o volume perdido, a técnica melhora a qualidade da pele, promovendo a regeneração celular e estimulando a produção de colágeno e elastina”, explica o dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Renato Soriani.

O procedimento, realizado em consultório sob anestesia local, envolve a retirada da gordura de áreas como abdômen ou culote por meio de uma lipoaspiração minimamente invasiva. “Em seguida, essa gordura é processada pelo dispositivo (Lipocube), que a purifica e a prepara para a reinjeção. A aplicação é feita com microcânulas, distribuindo o material de forma uniforme para garantir um resultado natural e harmônico”, explica o médico.

Já no caso do bioestimulador de colágeno, a ideia é estimular o colágeno da região, segundo a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Esse procedimento é injetável, através de agulhas ou cânulas. O resultado é imediato. Conseguimos observar a melhora já na hora do procedimento, mas melhora mais após um mês, conforme o colágeno é estimulado”, pontua a especialista.

A médica explica que a aplicação do bioestimulador também pode ser combinada com injeções de skinbooster em casos de ressecamento da região. “O skinbooster consiste em injeções de ácido hialurônico não reticulado, que, ao contrário da substância utilizada em preenchimentos, não promove volume, mas sim atrai água para a pele, melhorando a hidratação, o viço e a textura”, afirma a dermatologista. “O resultado dessa combinação é o rejuvenescimento global da pele das mãos, que se torna mais firme, elástica, viçosa, macia e hidratada”, acrescenta.

E, além do volume, outros sinais do envelhecimento das mãos podem ser tratados com procedimentos complementares. De acordo com Renato Soriani, para manchas escuras, por exemplo, o laser e peelings químicos podem atuar na remoção da pigmentação acumulada.

“Em casos de ressecamento, também existe tratamento que ajuda a remover impurezas ao mesmo tempo em que infunde na pele ativos importantes para a nutrição e hidratação da pele”, diz o médico. Veias muito aparentes nas mãos também podem ser tratadas com procedimentos, como a escleroterapia e o endolaser, que trazem excelentes resultados, segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

“Na escleroterapia é aplicada uma espuma com um produto um pouco mais forte para tirar as veias da mão. Feito com duas seringas e uma torneirinha de rosca, esse produto é aplicado na veia a ser tratada, sempre guiado por ultrassom para acompanhar a progressão. Conforme a espuma entra em contato com a parede do vaso é criado um processo inflamatório intenso que cicatrizará a veia, tornando-a um cordão fibroso que se desconectará da circulação”, explica a médica cirurgiã vascular.

Já no caso do endolaser, a veia da mão é puncionada e uma fibra é inserida em seu interior por meio de um introdutor. "Uma ponta da fibra é posicionada no interior da veia e a outra extremidade é conectada a um aparelho de laser ou radiofrequência que liberará energia para queimar a veia. A fibra então é retirada lentamente enquanto a veia é cauterizada. O interessante é que a veia não é retirada, também se transformando em um cordão fibroso que não participa mais da circulação”, comenta Aline Lamaita.

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Heloise Manfrim reforça que o envelhecimento das mãos é um processo multifatorial. “A combinação de diferentes abordagens pode proporcionar resultados ainda mais eficazes, devolvendo não apenas a aparência jovem, mas também a vitalidade da pele. Por isso, o mais importante é buscar ajuda de um médico”, diz a médica.