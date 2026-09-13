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Vini Jr. e Virginia Fonseca: aparição de casal agita a Fórmula 1

Atacante do Real Madrid e influenciadora foram o centro das atenções no novo circuito espanhol; Bellingham e Courtois também marcaram presença

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
13/09/2026 11:37

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Vini Jr. e Virginia Fonseca: aparição de casal agita a Fórmula 1
Vini Jr. e Virginia Fonseca: aparição de casal agita a Fórmula 1 crédito: Tupi

O novo circuito de Madri, em sua temporada de estreia na Fórmula 1, recebeu uma comitiva do Real Madrid para o GP da Espanha. O meio-campista Jude Bellingham e o goleiro Thibaut Courtois circularam pelo paddock neste domingo.

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O principal destaque, no entanto, foi a chegada de Vini Jr. ao lado da namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. O casal atravessou as áreas de hospitalidade do circuito de mãos dadas pouco antes da largada da prova.



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Demonstrando descontração diante das câmeras, Vini Jr. e Virginia sorriram para o público e para a imprensa. Eles aproveitaram as instalações vips do evento na capital espanhola.

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A presença do atacante brasileiro e de seus companheiros de equipe reforça o status do novo traçado madrilenho como um ponto de encontro para celebridades.


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