Filme "Woman unknown" conquista o Leão de Ouro no Festival de Veneza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Veneza premiou o filme "Woman unknown" (mulher anônima, em tradução livre), da dinamarquesa May el-Toukhy, com o Leão de Ouro, o principal troféu do evento.

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O drama de época acompanha Marie, uma jovem babá e empregada doméstica que está prestes a se casar com seu patrão, o rico viúvo Christian. Mas o passado de Marie - seu condenável caso com um soldado alemão durante a ocupação - paira como uma ameaça.

O longa também deu o prêmio de melhor atriz para a dinamarquesa Mathilde Arcel, de 30 anos, que vive a protagonista. "Este é meu primeiro papel principal em um filme, minha primeira vez em um festival de cinema e a primeira vez que ganho um prêmio de cinema", disse Arcel, acrescentando: "Se isto for um sonho, eu realmente não quero acordar".

O grande prêmio do júri, espécie de segundo lugar, ficou para "Possible love", do sul-coreano Lee Chang-dong, um melodrama com produção da Netflix. O russo Ilya Khrzhanovsky, por sua vez, venceu o prêmio de melhor diretor por "Dau", ambicioso projeto que retrata a opressão do stalinismo a partir da vida do físico Lev Landau.

Outro destaque foi para a vitória do americano John Malkovich, consagrado como melhor ator, pelo papel de um cínico agente da CIA na comédia de humor ácido "Cavalo Selvagem Nove".

"É uma honra ter sido escolhido para receber este prêmio, que já foi concedido a tantos atores maravilhosos", disse o astro de 72 anos de "Ligações Perigosas", que não compareceu à cerimônia, mas enviou uma mensagem gravada em vídeo.

Já o novo e perturbador documentário sobre o uso de inteligência artificial por Israel para matar civis em Gaza, dirigido por dois cineastas israelenses, ganhou o prêmio especial do júri.

"Naza", dos diretores israelenses Yuval Abraham e Rachel Szor, vencedores do Oscar, havia sido apontado por alguns críticos como favorito ao Leão de Ouro de melhor filme após receber, em sua estreia na quinta-feira, uma ovação recorde de 25 minutos.

Retratando a violência do sistema capitalista por meio da trajetória de uma executiva de recursos humanos, "Un bon petit soldat", do diretor francês Stéphane Brizé, conhecido por seus filmes de cunho humano e social, venceu o prêmio de melhor roteiro, escrito pelo cineasta ao lado de Coralie Amédéo e Olivier Gorce.

Presidido pela atriz e cineasta Maggie Gyllenhaal, o júri teve ainda a diretora tunisiana Kaouther Ben Hania, o compositor britânico Daniel Blumberg, o jornalista italiano Francesco Casetti, o diretor francês Xavier Giannoli, a cineasta afegã Shahrbanoo Sadat e o diretor chinês Johnnie To.

Veja a lista dos vencedores

Leão de Ouro: "Woman Unknown", de May el-Toukhy



Grande prêmio do júri: "Possible Love", do sul-coreano Lee Chang-dong



Leão de Prata de melhor diretor: Ilya Khrzhanovsky, por "Dau"



Prêmio especial do júri: "Naza", de Yuval Abraham e Rachel Szor



Melhor roteiro: Stéphane Brizé, Coralie Amédéo e Olivier Gorce por "Un bon petit soldat"



Melhor atriz: Mathilde Arcel, por "Woman Unknown"



Melhor ator: John Malkovich, por "Cavalo Selvagem Nove"



Prêmio Marcello Mastroianni para o melhor ator jovem: Malou Khebizi, por "15/18 (A place to heal)"



Prêmio Armani Beauty Audience: "Eu contez", Alina Serban



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