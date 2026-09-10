Hollywood aterrissa no Festival de Cinema de Toronto

As estrelas de Hollywood chegaram a Toronto para uma nova edição do maior festival de cinema da América do Norte, que começa nesta quinta-feira (10) com a presença de nomes como John Malkovich, Penélope Cruz e o fenômeno do k-pop Lalisa Manobal.

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Após os encontros em Veneza e Telluride, o Festival Internacional de Cinema de Toronto atrai centenas de milhares de espectadores para exibições e tapetes vermelhos de algumas das estreias mais aguardadas do ano, com histórias de superação e vencedores inesperados no centro da programação da 51ª edição do evento, onde será lançado "Eu Sou o Rocky".

Dirigido pelo vencedor do Oscar Peter Farrelly ("Green Book: O Guia"), o filme conta a história improvável de como um então pouco conhecido Sylvester Stallone enfrentou Hollywood para levar às telonas o longa que mudaria sua vida, tendo ele próprio como protagonista.

A noite de abertura está reservada para "A Arte de Ser Heumann", dirigido por Sian Heder ("No Ritmo do Coração"), também um drama biográfico que mostra a tenacidade da ativista Judy Heumann na defesa dos direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. A produção da Apple TV é estrelada por Ruth Madeley e Mark Ruffalo.

Outro filme biográfico que estreará no festival é "Villeneuve: The Rise of a Legend", que narra a ascensão do astro do automobilismo Gilles Villeneuve de seu começo humilde em Quebec até o topo da Fórmula 1.

- Lisa -

Com mais de 200 filmes em sua programação, o Festival de Toronto tem produções para todos os todos os gostos.

Lalisa Manobal, a estrela do k-pop mundialmente conhecida como Lisa, do BLACKPINK, lançará seu íntimo documentário "Always Lalisa", dirigido por Sue Kim. O filme mostra o início de sua carreira solo, quando também deu seus primeiros passos como atriz na série "The White Lotus".

O comediante e ator americano Chris Rock chega com "Misty Green", a sátira sobre Hollywood que marca seu retorno como diretor, e na qual Rosalind Eleazar interpreta uma atriz decadente que busca uma segunda chance. O longa tem Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick, Topher Grace e o próprio Rock como parte do elenco.

Helen Mirren aterrissará, por sua vez, no thriller psicológico "A Talent for Murder", no papel da escritora Patricia Highsmith, pressionada por seu agente a escrever uma última história para Tom Ripley, protagonista do romance "O Talentoso Ripley".

O longa é dirigido pelo também fotógrafo Anton Corbijn, conhecido por seus retratos de figuras como David Bowie, Clint Eastwood e Mick Jagger.

Zack Snyder, o diretor de "300" e "Watchmen", apresentará seu "The Last Photograph", estrelado por Stuart Martin e Fra Fee. O filme, que mistura drama e ação, acompanha um ex-agente da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) na missão em uma floresta da América do Sul para encontrar dois sobrinhos desaparecidos.

A programação também tem destaques como "Cavalo Selvagem Nove", sobre dois agentes da CIA na Ilha de Páscoa durante a tensa reta final do governo de Salvador Allende no Chile. Dirigida por Martin McDonagh ("Banshees de Inisherin") e estrelada por John Malkovich e Sam Rockwell, a produção chega ao Canadá após estreia ovacionada no Festival de Veneza.

Assim como "Bunker", o thriller psicológico protagonizado por Penélope Cruz e Javier Bardem, que interpretam um casal em crise, e "Bucking Fastard", a mais recente produção do cineasta alemão Werner Herzog.

Vindos do Festival de Telluride, realizado no Colorado, passam por Toronto "Elsinore", com Andrew Scott e Olivia Colman, e a comédia musical "The Debut", a aposta mais recente de Jesse Eisenberg como diretor.

O Festival Internacional de Toronto acontece até 20 de setembro.

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