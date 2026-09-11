Filme brasileiro é premiado no Festival de Veneza

O filme brasileiro "London", selecionado para a Semana da Crítica, foi premiado nesta edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciou esta seção paralela nesta sexta-feira (11), que também premiou o documentário colombiano "El fin de los tiempos".

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O longa-metragem brasileiro de Victor di Marco e Márcio Picoli, dividiu o prêmio Queer Lion com "Queer Edward II", de Theo Rollason.

"London" conta a história de um jovem com deficiência que trabalha em um estabelecimento fetichista. Quando uma consulta médica lhe oferece a oportunidade de compreender melhor sua condição, o rapaz hesita por temer ser rotulado.

Este prêmio, que no ano passado foi concedido ao mexicano "En el camino", destaca a melhor obra com temática LGBTQIA+ entre todos os títulos presentes no festival.

O documentário colombiano "El fin de los tiempos", por sua vez, dos colombianos Bibiana Rojas Gómez e Juan David Cárdenas, recebeu o prêmio de Melhor Contribuição Técnica e uma menção especial do Grande Prêmio Iwonderfull dentro desta seção.

O filme, de caráter experimental, combina material de arquivo com imagens geradas por inteligência artificial para criar futuros alternativos.

Este documentário "transcende os gêneros para se tornar tanto uma reflexão teórica sobre a imagem quanto um discurso político sobre o imperialismo", afirmou Beatrice Fiorentino, delegada-geral da seção.

A Semana da Crítica é uma mostra paralela dedicada aos novos talentos.

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