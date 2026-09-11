Filme de Marília Mendonça encerra filmagens; veja elenco
Saiba quem interpretará a cantora, sua mãe e a dupla Henrique e Juliano no filme que contará a jornada da Rainha da Sofrência ao estrelato
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O Prime Video anunciou, nesta quinta-feira (10/9), o fim das filmagens do filme "Marília", sobre a vida da cantora sertaneja Marília Mendonça. Com direção de Dainara Toffoli e roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade, as gravações ocorreram entre julho e setembro em Goiânia e São Paulo. A estreia está prevista para 2027.
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Este será o segundo projeto da plataforma dedicado à artista, somando-se à série documental "Marília Mendonça: Sentimento louco", que estreia em 16 de outubro. A produção é da Chatrone e da Gullane.
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Conheça o elenco do filme
A cantora Marina Versos interpretará Marília Mendonça nas telas. O elenco conta ainda com Hermila Guedes no papel de Dona Ruth, mãe da cantora, e outros nomes conhecidos. Veja a lista:
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Klara Castanho: Maiara
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Sophia Valverde: Maraisa
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Marcelo Serrado: Wander Oliveira
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Fábio Scalon: Henrique
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Luccas Oliver: Juliano
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João Guilherme: Juliano Tchula
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George Sauma: Pepato
O filme narra a jornada de Marília Mendonça desde a adolescência, quando cantava na igreja, até se tornar uma das maiores artistas do Brasil. Criada em um lar chefiado pela mãe, ela enfrentou uma indústria sertaneja dominada por homens, as pressões da fama e conflitos com o mercado musical.
Nascida em Cristianópolis (GO) em 1995, Marília Mendonça se mudou para Goiânia ainda criança. Como cantora e compositora, foi uma das principais responsáveis pela ascensão do "feminejo", produção feminina na música sertaneja.
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Sua carreira começou como compositora, lançando seu primeiro trabalho como intérprete em 2015. No ano seguinte, tornou-se fenômeno nacional com o sucesso "Infiel". A cantora morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021.