Assine
overlay
Início Cultura
CINEBIOGRAFIA

Filme de Marília Mendonça encerra filmagens; veja elenco

Saiba quem interpretará a cantora, sua mãe e a dupla Henrique e Juliano no filme que contará a jornada da Rainha da Sofrência ao estrelato

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/09/2026 17:40 - atualizado em 11/09/2026 18:15

compartilhe

×
A preparação teve como objetivo retratar as transformações de Marília ao longo de dez anos, desde a adolescência até o auge da fama. Versos afirmou que buscou refletir sobre as mudanças no corpo e na voz da cantora conforme sua trajetória avançava. A atriz também mencionou o impacto da fama sobre a forma como a artista se apresentava e se expressava.
Filme retrata as transformações de Marília ao longo de dez anos, desde a adolescência até o auge da fama crédito: Reprodução / Instagram

O Prime Video anunciou, nesta quinta-feira (10/9), o fim das filmagens do filme "Marília", sobre a vida da cantora sertaneja Marília Mendonça. Com direção de Dainara Toffoli e roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade, as gravações ocorreram entre julho e setembro em Goiânia e São Paulo. A estreia está prevista para 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este será o segundo projeto da plataforma dedicado à artista, somando-se à série documental "Marília Mendonça: Sentimento louco", que estreia em 16 de outubro. A produção é da Chatrone e da Gullane.

Leia Mais

Conheça o elenco do filme

A cantora Marina Versos interpretará Marília Mendonça nas telas. O elenco conta ainda com Hermila Guedes no papel de Dona Ruth, mãe da cantora, e outros nomes conhecidos. Veja a lista:

  • Klara Castanho: Maiara

  • Sophia Valverde: Maraisa

  • Marcelo Serrado: Wander Oliveira

  • Fábio Scalon: Henrique

  • Luccas Oliver: Juliano

  • João Guilherme: Juliano Tchula

  • George Sauma: Pepato

O filme narra a jornada de Marília Mendonça desde a adolescência, quando cantava na igreja, até se tornar uma das maiores artistas do Brasil. Criada em um lar chefiado pela mãe, ela enfrentou uma indústria sertaneja dominada por homens, as pressões da fama e conflitos com o mercado musical.

Nascida em Cristianópolis (GO) em 1995, Marília Mendonça se mudou para Goiânia ainda criança. Como cantora e compositora, foi uma das principais responsáveis pela ascensão do "feminejo", produção feminina na música sertaneja.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sua carreira começou como compositora, lançando seu primeiro trabalho como intérprete em 2015. No ano seguinte, tornou-se fenômeno nacional com o sucesso "Infiel". A cantora morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay