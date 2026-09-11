Filme brasileiro vence o prêmio Leão Queer no Festival de Veneza
'London', de Victor Di Marco e Márcio Picoli, dividiu o troféu com o documentário britânico 'Queer Edward II', de Theo Rollaso
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FOLHAPRESS - O filme brasileiro "London", de Victor Di Marco e Márcio Picoli, foi um dos vencedores do Leão Queer, prêmio paralelo da 83ª edição do Festival de Veneza. O longa dividiu o troféu com o documentário britânico "Queer Edward II", de Theo Rollason.
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Exibido na mostra Venice Open e na Semana Internacional da Crítica, "London" tem 90 minutos e marca a estreia dos dois diretores. O júri destacou a maneira como o filme aborda o corpo queer, o desejo e a sexualidade a partir de uma perspectiva de autodeterminação e liberdade.
Na trama, London é um jovem com deficiência que ganha a vida fazendo performances eróticas em uma casa de fetiches e tem a chance de descobrir a origem e o destino de sua deficiência através de um exame médico.
Segundo a organização do prêmio, os personagens jovens do longa apresentam uma sexualidade explícita e orgulhosa, em que fetiche, prazer, amizade e resistência ajudam a construir suas identidades. O júri também afirmou que Di Marco e Picoli dão continuidade à tradição do chamado New Queer Cinema, ou Novo Cinema Queer, ao explorar aspectos da vida queer pouco vistos no cinema contemporâneo.
"London" foi escolhido entre 12 filmes, e a cerimônia de entrega ocorre nesta sexta-feira (11/9), em Veneza.
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