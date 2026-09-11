Jennifer Lawrence passa de 2 milhões de seguidores em poucos dias e faz ameaça

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jennifer Lawrence, 35, resolveu dar uma chance ao Instagram. A atriz criou uma conta oficial na quarta-feira (9/9) e, em menos de dois dias, já acumulava 2,9 milhões de seguidores.

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No primeiro vídeo publicado na rede social, nessa quinta (10/9), Jennifer deixou claro que a experiência pode ter prazo curto. "Estou dando uma chance para isso. E se alguém disser qualquer coisa negativa, eu vou sair. Imediatamente. Se alguém pensar algo cruel, vou saber. Eu vou parar", afirmou.

Nos Stories, ela ainda fez uma brincadeira com um meme conhecido da internet ao pedir cuidado nos comentários. "Por favor, tenham em mente que qualquer comentário maldoso ou agressivo pode afetar negativamente o bebê. Sou eu. Eu sou o bebê", escreveu.

Dakota Johnson, amiga de longa data da atriz, não perdeu a oportunidade de provocar. "Slut" ("vagabunda", em tradução livre), escreveu nos comentários.

A chegada de Jennifer também mobilizou outras celebridades. "Graças a Deus você está aqui", escreveu a atriz Joey King. A própria conta oficial do Instagram entrou na brincadeira: "Meu Deus, seja bem-vinda". Kylie Kelce fez um pedido direto: "Todo mundo se comporte".

As marcas também aproveitaram a estreia para marcar presença. "Por favor, ela é a nossa amiga", comentou a Sephora. A Crocs pediu: "Ninguém fale nada estranho".

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Apesar de nunca ter mantido um perfil público, Jennifer comentou que acompanhava as redes sociais de forma anônima. Em entrevista à InStyle, em 2018, ela contou que evitava participar por causa da exposição e das críticas.