Jennifer Lawrence sobre nova comédia polêmica: 'Todos ficarão ofendidos'

A renomada atriz Jennifer Lawrence, amplamente reconhecida por sua atuação na série de filmes 'Jogos Vorazes', está pronta para desbravar novos territórios. A partir desta quinta-feira, 22 de junho, Lawrence se aventura pela primeira vez no mundo da comédia com o lançamento de 'Que Horas Eu Te Pego?'.

A atriz prevê que o filme possa desencadear uma série de reações, incluindo ofensa a alguns espectadores. Na visão de Lawrence, o filme é uma tentativa de trazer de volta as risadas clássicas, apesar do risco de ofender. “Acho que é hora de uma boa risada à moda antiga”, disse.

Durante uma entrevista à Sky News, ela comentou: "É realmente desafiador produzir uma comédia sem ofender as pessoas. De alguma forma, todos ficarão ofendidos com este filme".

Lawrence interpreta Maddie, uma motorista de Uber que enfrenta problemas financeiros, que responde a um anúncio de pais buscando uma mulher para acompanhar seu filho adolescente introvertido.

Jennifer Lawrance em "Que horas eu te pego?" (foto: Divulgação/Sony Pictures)

No Brasil, o filme recebeu uma classificação de 16 anos, enquanto nos Estados Unidos, apenas espectadores com mais de 18 anos podem assistir ao filme nos cinemas sem supervisão adulta.

Lawrence também refletiu sobre como as comédias antigas "não são necessariamente engraçadas", fazendo as pessoas se sentirem mal, mas acrescentou que "a maneira como lidamos com isso neste filme está ok". "Que Horas Eu Te Pego?" chega aos cinemas brasileiros em 22 de junho.