Comédia com Jennifer Lawrence estreia em 22 de junho no Brasil

Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar, está de volta aos cinemas! Em 22 de junho estreia nos cinemas de todo o Brasil o filme “Que Horas eu Te Pego?" (No Hard Feelings), primeiro papel da atriz em uma comédia adulta. O longa tem produção da própria Jennifer e direção de Gene Stupnitsky.









Com piadas irreverentes e sarcásticas, “Que Horas Eu Te Pego?” apresenta uma versão nova da consagrada atriz Jennifer Lawrence, que agora soma ao leque de sua renomada filmografia uma clássica comédia pastelão que vai arrancar gargalhadas do público. Também compõem o elenco o ator Matthew Broderick, famoso por seu papel em “Curtindo A Vida Adoidado” (Ferris Bueller's Day Off) e Laura Benati, vencedora do Tony Award de 2008 de Melhor Atriz em um Musical.





“Que Horas Eu Te Pego?” estreia exclusivamente nos cinemas e marca a volta do gênero às telonas para divertir o público com um humor contagiante.





Ficha Técnica

Dirigido por: Gene Stupnitsky

Roteiro: Gene Stupnitsky & John Phillips

Produção: Alex Saks, Naomi Odenkirk, Marc Provissiero, Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi

Produção Executiva: John Phillips e Kerry Orent

Elenco: Jennifer Lawrence, Andrew Feldman, Laura Benanti, Natalie Morales e Matthew Broderick