Jennifer Lawrence receberá prêmio honorário no Festival de San Sebastián

A atriz americana Jennifer Lawrence receberá o prêmio honorário Donostia por sua carreira no Festival de Cinema de San Sebastián, que acontecerá de 19 a 27 de setembro, anunciou nesta terça-feira a organização do evento.

Jennifer Lawrence, 35 anos, que venceu o Oscar por "O Lado Bom da Vida" (2012), é "uma das atrizes mais influentes do nosso tempo", destacou o festival da cidade do norte da Espanha em um comunicado.

A entrega do prêmio acontecerá em 26 de setembro no Kursaal, o palácio de convenções de San Sebastián, quando será exibido "Die My Love", filme dirigido por Lynne Ramsay, protagonizado e produzido por Lawrence.

Além de atuar em filmes como "Jogos Vorazes", "Trapaça", "Não Olhe para Cima" e "Joy", a americana também trabalha como produtora com sua empresa Excellent Cadaver, "dedicada a contar histórias ousadas e que convidam à reflexão", como "Passagem" e "Que Horas Eu Te Pego?", segundo o festival.

A 73ª edição do Festival de San Sebastián concederá outro prêmio Donostia à espanhola Esther García, que desde 1986 é a produtora dos filmes de Pedro Almodóvar.

du/mdm/avl/fp