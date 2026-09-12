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Filme coproduzido pelo Brasil fatura prêmios no Festival de Veneza

'Retorno a Buenos Aires' reuniu a produtora brasileira 34 Filmes e as italianas Fandango, 39Films, Karta Film e Rai Cinema

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12/09/2026 16:15

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'Retorno a Buenos Aires' foi gravado em Porto Alegre (RS) e Turim, no Norte da Itália
'Retorno a Buenos Aires' foi gravado em Porto Alegre (RS) e Turim, no Norte da Itália crédito: Divulgação

O filme "Retorno a Buenos Aires", coprodução brasileira e italiana, ganhou dois prêmios da crítica no Festival de Veneza. Dirigido por Marco Bechis, o longa foi laureado como melhor filme, enquanto Adriano Giannini ganhou o troféu de melhor ator.

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O artista interpreta Mariano Guerra, um médico que deixou a Argentina há 33 anos, refez a vida na Itália e retorna a Buenos Aires para testemunhar o julgamento dos militares que o sequestraram, torturaram e mantiveram escravizado durante a ditadura argentina, que durou de 1976 a 1983.



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"Retorno a Buenos Aires" reuniu a produtora brasileira 34 Filmes e as italianas Fandango, 39Films, Karta Film e Rai Cinema.



Em sua justificativa, o júri afirmou que o filme tem uma narrativa equilibrada. "É uma prova excelente de equilíbrio perfeito entre passado e presente, emoção e reflexão. Uma atuação excelente, que transmite o tormento da dúvida, o drama do confronto e o horror e a dor de uma tragédia coletiva e ao mesmo tempo pessoal."

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Gravado em Porto Alegre (RS) e Turim, no Norte da Itália, o longa recebeu 14 minutos de aplausos ao ser exibido no festival, nessa sexta-feira (11/9). Além de Giannini, o elenco traz a atriz brasileira Paula Cohen.


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