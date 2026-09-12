Tobey Maguire pode voltar como Homem-Aranha na Marvel?

Rumores sobre a participação do Homem-Aranha de Tobey Maguire em "Vingadores: Doomsday" voltaram a aparecer. Nos últimos meses, diferentes fontes afirmaram que o filme começaria com a realidade do herói em destruição, enquanto ele tenta impedir uma incursão antes de encontrar personagens como Deadpool e Wolverine.

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Uma nova versão dessa história sugere que Maguire apareceria usando uma adaptação do clássico traje Aranha de Ferro dos quadrinhos. No entanto, não existe confirmação da Marvel, da Disney ou de veículos de imprensa consolidados sobre esse detalhe.

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As descrições da suposta sequência inicial mudam dependendo da fonte. Algumas apontam que Peter morre durante a destruição de seu universo, enquanto outras indicam que ele sobrevive.

Por que o Aranha de Ferro seria tão curioso?

A versão do traje usada no cinema por Tom Holland é diferente da criada para Peter Parker nos quadrinhos em "Guerra Civil". O uniforme original, projetado por Tony Stark, era predominantemente vermelho e dourado, com três braços mecânicos nas costas.

Se a Marvel adotasse esse visual para Tobey Maguire, uniria duas gerações do personagem. Seria o Homem-Aranha que ajudou a definir o cinema de super-heróis nos anos 2000 vestindo um dos trajes mais conhecidos da fase moderna das HQs.

Narrativamente, seria preciso explicar como ele obteve a armadura. Em um filme que envolve a colisão de universos, contudo, esse poderia ser um detalhe menor no roteiro.

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Maguire permanece ligado a rumores constantes sobre sua participação no próximo "Vingadores", especialmente após "Sem Volta Para Casa" provar que sua versão de Peter ainda tem enorme apelo com o público.