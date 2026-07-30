6 cenas pós-créditos memoráveis do Homem-Aranha, da pior para a melhor

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Com a recente estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", as cenas pós-créditos da franquia voltaram a ser um tópico quente entre os fãs. Elas se tornaram uma tradição, criando expectativa e conectando histórias dentro e fora do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Para organizar a discussão, selecionamos 6 cenas memoráveis, da mais esquecível à mais impactante, deixando claro que esta não é uma lista completa, mas um recorte com alguns dos momentos mais marcantes.

Nosso ranking de cenas pós-créditos memoráveis

A lição de paciência do Capitão América ("Homem-Aranha: De volta ao lar")

A segunda cena do filme é uma quebra total de expectativa. Steve Rogers aparece em um vídeo educativo para falar sobre paciência, uma piada metalinguística com o público que esperou pelos créditos. Apesar de ser um momento divertido, não adiciona qualquer informação relevante à trama do universo cinematográfico. O encontro na prisão ("Homem-Aranha: De volta ao lar")

Na primeira cena, Adrian Toomes, o Abutre, encontra Mac Gargan, o futuro Escorpião, na prisão. Gargan quer saber a identidade do Homem-Aranha, mas Toomes decide proteger o segredo de Peter Parker. A cena sugere a formação do grupo de vilões Sexteto Sinistro, mas essa trama específica ainda não avançou nos filmes seguintes. O simbionte de Venom fica para trás ("Homem-Aranha: Sem volta para casa")

Após a confusão dos multiversos ser resolvida, Eddie Brock e Venom são enviados de volta ao seu universo de origem. Contudo, um pequeno pedaço do simbionte alienígena fica para trás em um balcão de bar. É uma forma simples e muito eficaz de introduzir oficialmente o conceito do Venom no MCU. O surgimento do Aranhaverso ("Homem-Aranha no Aranhaverso")

Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, aparece testando uma tecnologia para viajar entre dimensões. Sua primeira parada é no universo da clássica animação de 1967, recriando o famoso meme dos heróis se apontando. A cena se tornou icônica e apresentou ao público o personagem que se tornaria central na sequência, "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso". Nick Fury está no espaço ("Homem-Aranha: Longe de casa")

Aqui acontece uma grande reviravolta. A cena revela que o Nick Fury e a Maria Hill que acompanharam Peter durante a trama eram, na verdade, os Skrulls Talos e Soren disfarçados. O verdadeiro Fury está em uma estação espacial, comandando uma operação cósmica, o que recontextualiza o filme e abre portas para a série "Invasão secreta". A identidade revelada ("Homem-Aranha: Longe de casa")

Sem dúvida, a cena pós-créditos mais impactante de todas. Um vídeo manipulado por Mystério é transmitido em Nova York pelo Clarim Diário, comandado por J. Jonah Jameson. Nele, o vilão não apenas incrimina o Homem-Aranha por sua morte, mas também revela ao mundo inteiro que o herói por baixo da máscara é Peter Parker.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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