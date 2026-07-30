A cronologia do Homem-Aranha: entenda a ordem de todos os filmes

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Com três atores diferentes interpretando o herói ao longo de duas décadas nos cinemas, pode ser um desafio entender a cronologia completa dos filmes do Homem-Aranha. As sagas estreladas por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland se conectam de maneiras distintas, especialmente após a introdução do multiverso, que uniu todas as versões do personagem. O mais recente capítulo, "Homem-Aranha: Um Novo Dia", chegou aos cinemas em julho de 2026.

Para não se perder na teia de lançamentos, a maneira mais simples de acompanhar a jornada do herói é seguir a ordem de estreia nos cinemas. Essa abordagem permite que você entenda a evolução do personagem e como cada universo foi construído antes de se cruzarem.

Leia Mais

Qual a ordem cronológica dos filmes do Homem-Aranha?

A melhor forma de assistir aos filmes é seguindo a data de lançamento. A lista abaixo inclui todos os longas em live-action, incluindo as participações do herói em outros títulos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), que são essenciais para a história.

"Homem-aranha" (2002): o início da trilogia de Sam Raimi, com Tobey Maguire. "Homem-aranha 2" (2004): a continuação direta com o vilão Doutor Octopus. "Homem-aranha 3" (2007): o fechamento da primeira saga. "O espetacular Homem-aranha" (2012): o recomeço da franquia, com Andrew Garfield. "O espetacular Homem-aranha 2: a ameaça de Electro" (2014): o segundo e último filme desta fase. "Capitão América: guerra civil" (2016): a primeira aparição de Tom Holland como o herói, já no MCU. "Homem-aranha: de volta ao lar" (2017): o primeiro filme solo de Tom Holland. "Vingadores: guerra infinita" (2018): participação fundamental na luta contra Thanos. "Vingadores: ultimato" (2019): a conclusão da saga dos Vingadores. "Homem-aranha: longe de casa" (2019): mostra as consequências de "Ultimato" para Peter Parker. "Homem-aranha: sem volta para casa" (2021): o filme que une as três gerações de Homens-Aranha. "Homem-Aranha: um novo dia" (2026): o novo capítulo de Tom Holland que mostra as consequências de "Sem volta para casa", com estreia em julho de 2026.

Como os filmes de animação se encaixam?

As animações do Aranhaverso correm em um universo paralelo, mas exploram o mesmo conceito de multiverso. Elas não são necessárias para entender os filmes com atores, mas enriquecem a experiência. A ordem já lançada e prevista é:

"Homem-aranha no aranhaverso" (2018)

"Homem-aranha: através do aranhaverso" (2023)

"Homem-aranha: além do aranhaverso" (previsão para 2027)

O que é o universo do Homem-Aranha da Sony?

O universo do Homem-Aranha da Sony é uma franquia separada, focada em vilões e anti-heróis do universo do herói, como a trilogia Venom (2018-2024), Morbius (2022), Madame Teia (2024) e Kraven: O Caçador (2024). Embora existam conexões e referências, esses filmes não fazem parte da cronologia principal do MCU e podem ser assistidos de forma independente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.