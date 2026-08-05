Homem-Aranha: novo filme bate recorde e ultrapassa bilheteria de Toy Story 5

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Em apenas sete dias em cartaz, "Homem Aranha: um novo dia" se tornou o filme de maior bilheteria do ano, superando "Toy Story 5". A sequência da Sony e da Marvel, estrelada por Tom Holland e Zendaya, arrecadou US$ 1,155 bilhão até o momento.

Desse total, US$ 449 milhões correspondem à bilheteria doméstica e US$ 706,3 milhões vêm do mercado internacional. Os números ultrapassam a marca de "Toy Story 5", da Disney, que faturou US$ 1,067 bilhão desde sua estreia em junho.

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Uma série de recordes

O sucesso do novo "Homem-Aranha" também inclui a maior arrecadação em uma terça-feira na bilheteria doméstica, com US$ 42 milhões. O valor supera os US$ 39 milhões de "Spider-Man: No Way Home", de 2021.

O longa também registrou a segunda-feira de maior bilheteria da história, com US$ 47 milhões, desbancando o recorde de US$ 40 milhões de "Pantera Negra", de 2018.

A produção foi a mais rápida a atingir a marca de US$ 400 milhões na América do Norte, levando apenas quatro dias. Além disso, é o segundo filme a ultrapassar US$ 1 bilhão mais rapidamente, em seis dias. Apenas "Vingadores: Ultimato", de 2019, foi mais veloz, com US$ 1,2 bilhão em três dias.

O filme garantiu ainda a maior estreia doméstica da história, com US$ 360 milhões, e o segundo maior lançamento global de todos os tempos, com US$ 932 milhões.

No domingo do fim de semana de estreia, Tom Rothman, presidente da Sony Pictures, brincou: "Então, acho que os filmes não estão mortos, afinal?".

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, atribuiu o sucesso ao apelo duradouro do Homem-Aranha e ao ator que vestiu o traje em quatro aventuras solo. "As pessoas podem escrever sobre a mudança de gostos, mas como personagens que crescem e evoluem ao longo das décadas, não há ninguém melhor que os da Marvel, e ninguém melhor que Peter Parker", disse Feige. "Quando você encontra um ator como Tom Holland para dar vida a esse personagem, é a fórmula mágica."

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.