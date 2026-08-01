'Homem-Aranha: Um Novo Dia' bate recorde em estreia na América do Norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou US$ 168 milhões, ou cerca de R$ 853,5 milhões, em seu dia de estreia na América do Norte, exibido em 4.487 salas de cinema na sexta-feira (31/7). Segundo a revista Variety, o valor representa a maior bilheteria da história para um primeiro dia na região.

O montante superou a marca anterior estabelecida por "Vingadores: Ultimato", que obteve US$ 157 milhões, ou cerca de R$ 797,6 milhões, em seu primeiro dia nos cinemas em 2019. Projeções indicam que a produção da Sony pode arrecadar até US$ 358 milhões, ou cerca de R$ 1,81 bilhão, até domingo (2/7), o que faria o novo "Homem-Aranha" superar o fim de semana de estreia histórico de US$ 357 milhões de "Ultimato".

No mercado brasileiro, a produção atraiu 1 milhão de espectadores e faturou R$ 23,6 milhões em seu primeiro dia em cartaz. O resultado consolidou o longa como a maior estreia do ano no país e a segunda maior da história do Brasil, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato", que registrou 1,5 milhão de pessoas na estreia, em 2019.

O lançamento do novo "Homem-Aranha" nos cinemas acontece a pouco menos de cinco meses da estreia do próximo filme da franquia "Vingadores", previsto para dezembro.

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"Um Novo Dia" mostra o protagonista Peter Parker isolado após os eventos do filme anterior, no qual um feitiço apagou a memória de seus aliados sobre sua identidade. O elenco conta com Tom Holland no papel do super-herói, além de Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal e Jacob Batalon.