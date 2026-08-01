Sarah Jessica Parker aparece com sacolas de marca brasileira em Nova York

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Sarah Jessica Parker foi fotografada na última quinta-feira (30/7) caminhando pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, carregando sacolas da marca brasileira Arezzo. As imagens repercutiram nas redes sociais e reforçaram a relação da estrela de “Sex and the city” com o Brasil.

Conhecida mundialmente por interpretar Carrie Bradshaw, personagem que se tornou um ícone fashion da televisão, Sarah Jessica Parker apareceu usando um look leve de verão, fiel ao estilo sofisticado e marcante que ajudou a consolidar sua imagem como uma das maiores referências de moda da cultura pop.

Parceria com a Arezzo

Esta não é a primeira vez que Sarah Jessica Parker se aproxima da Arezzo. Em março deste ano, logo após visitar o Brasil durante o carnaval, a atriz foi anunciada como estrela da campanha de inverno da marca.

Na ocasião, ela havia passado pelo tradicional Baile da Arara, um dos eventos mais concorridos da temporada carnavalesca, antes de protagonizar a campanha da etiqueta brasileira.

Fundada em 1972 pelos irmãos Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo é uma das maiores marcas brasileiras do segmento de calçados e acessórios e tem ampliado sua presença internacional por meio de campanhas com nomes de destaque da moda e do entretenimento.

Ícone da moda

Ao longo da carreira, Sarah Jessica Parker construiu uma relação única com o universo dos calçados, muito influenciada pela personagem Carrie Bradshaw. Em “Sex and the city”, os sapatos deixaram de ser apenas acessórios para se tornarem parte central da narrativa e da identidade da personagem, ajudando a transformar marcas de luxo em objetos de desejo para milhões de fãs ao redor do mundo.

Essa conexão fez da atriz uma referência quando o assunto é estilo feminino, sendo frequentemente fotografada por seus looks nas ruas de Nova York.

Outra marca brasileira no guarda-roupa

A ligação de Sarah Jessica Parker com o Brasil também chamou atenção em junho, quando ela foi vista circulando por Manhattan usando roupas da Farm Rio.

Na ocasião, a atriz vestia uma camiseta preta estampada com o tradicional calçadão de Copacabana e a palavra "carioca". O visual era complementado por uma saia em preto e branco com desenhos de bananas e detalhes em azul, além de uma bolsa transversal azul-clara em formato de pétalas de flor.

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