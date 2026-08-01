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Alexandre Birman, 50 anos com olhar no futuro

CEO do maior grupo de moda da América Latina, empreendedor celebra aprendizados de sua trajetória

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Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
01/08/2026 02:00

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Alexandre Birman comemora 50 anos
Alexandre Birman comemora 50 anos crédito: Arquivo pessoal

Hoje, dia 1º de agosto, o mineiro Alexandre Birman completa 50 anos, com uma trajetória que o consolidou como um dos principais nomes da moda brasileira. Começou cedo profissionalmente quando, aos 18 anos, escolheu não trabalhar com o pai Anderson Birman na já conhecida Arezzo e trilhar carreira solo criando a sua marca autoral Schutz.

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Antes de mostrar suas criações ao mundo, trouxe à editora do Caderno Feminino do Estado de Minas, Anna Marina – madrinha da Arezzo como sempre foi chamada por Anderson –, para ouvir sua opinião. Ela aplaudiu o trabalho de “Xande” como ela o chama até hoje. A marca hoje, faz parte do maior grupo de moda da América Latina, o Azzas 2154, do qual Alexandre é o CEO.


Alexandre cresceu vivendo de perto o ecossistema fabril entre Minas e o polo calçadista do Rio Grande do Sul. Dessa vivência, trouxe um aprendizado que carrega como premissa até hoje: a força do olho no olho. Definido por ele mesmo como alguém que gosta de estar perto de quem executa, o executivo mantém desde 1999 a rotina inegociável de visitar semanalmente as equipes de operação, mantendo os pés fincados na essência do produto.


Essa proximidade com o fazer artesanal conecta-se à filosofia familiar sintetizada no mantra "Rumo a 2154" — uma referência ao ano em que seu pai completaria 200 anos e a inspiração por trás do nome do grupo de moda, que nasceu em 2024, reunindo mais de 20 marcas como Arezzo, Schutz, Farm Rio, Hering e Reserva. Ao longo de cinco décadas de aprendizado, Alexandre consolidou uma visão de negócios orientada pelo longo prazo, pela construção de legado e pela capacidade de pensar além do presente.


Essa disciplina exigida nos negócios encontra espelho em sua vida esportiva. Praticante de triatlo, ele usa a exigência física e mental da natação, do ciclismo e da corrida para aplicar mais planejamento e resiliência em sua liderança. A modalidade trouxe ainda lições valiosas sobre constância e capacidade de superação, mostrando que alcançar alta performance — seja no esporte ou na liderança de milhares de pessoas — exige método, preparação e disciplina diárias.

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Esse equilíbrio tem na família sua principal base. Ao lado das filhas e sob a forte influência do pai, Anderson, ele também encontra inspiração na longevidade da avó, Ruth, que completou 100 anos recentemente. Para o executivo, chegar aos 50 anos representa mais um momento de renovação para seguir em frente, com novos desafios e projetos.

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Reconhecido internacionalmente pelo BoF (Business of Fashion) e com prêmios como o "Person of the Year 2024" pela Câmara Americana de Comércio, Alexandre celebra a chegada à quinta década como um marco especial e de grande significado em sua trajetória. Mantendo o foco no longo prazo e na construção de um legado, ele resume o momento como um privilégio, ao chegar aos 50 anos com saúde, com o amor da sua família e trabalhando com o que ama, com marcas fortes e que atravessam gerações há décadas.

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