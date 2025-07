Antecipando os primeiros passos da nova estação, a Arezzo e a Brizza lançam a Cruise Collection 2026, pensada para mulheres que vivem em movimento. Inspirada pelo lifestyle boho contemporâneo, a coleção une texturas suaves e formas fluidas, com peças ideais para as viagens de férias, escapadas de fim de semana e o início do verão no hemisfério norte. Com foco em conforto e estilo, a coleção apresenta uma seleção de bolsas, slides, mules, sandálias de salto e mocassins. Os modelos incorporam elementos como franjas, camurça, detalhes metálicos e uma paleta de tons terrosos, compondo um visual que equilibra naturalidade e sofisticação. As texturas suaves e os volumes orgânicos despertam os sentidos e valorizam o toque das peças, pensadas para acompanhar diferentes climas e destinos.

New Balance inspirado nos clássicos dos anos 80 Divulgação

Nova edição

A nova colorway do T500, modelo da New Balance inspirado nos clássicos dos anos 80, chegou ao Brasil em uma campanha estrelada pelo atacante Endrick e sua esposa Gabriely Miranda. Unindo desempenho na quadra com um visual que incorpora a essência do luxo, a silhueta faz parte da categoria courts e traz linhas sofisticadas e elegantes, com a estética do retrô esportivo. Aderindo à tendência do quiet luxury a campanha traz a elegância do T500 de forma sutil e discreta nos pés do casal. Feito de camurça e couro nobuck, o modelo traz as mesmas características que o tornaram um ótimo tênis na década de 80 e o transformaram em um clássico atemporal hoje.

New Look, da Le Blog Henrique Lambiazi/DIVULGAÇÃO

Denim em alta

O jeans é eterno, mas nesta temporada ele ganhou protagonismo, e a nova coleção New Look, da Le Blog trouxe uma proposta que resgata a feminilidade clássica sob uma ótica contemporânea.

A marca aposta no denim não apenas como uma peça-chave, mas como um símbolo de elegância reinventada, versatilidade e total liberdade de expressão. Ele aparece em modelagens modernas, menos rígidas e mais fluidas, que moldam o corpo com leveza.

