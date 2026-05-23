Bolsas e sapatos ganham novas e desejadas versões

Bolsas e sapatos foram escolhidas a dedo para entrar na cápsula Sussuro da Escudero & Co. São peças icônicas da marca, que ganham novas e desejadas versões. Inspirada na elegância discreta do inverno, a coleção estabelece um diálogo entre couro e pelo, explorando uma mesma paleta em texturas distintas. Modelos de bolsas como Lille Lier, Lille Sascha Wide, Adele Wide, Mini Halle e Grand Laren, além do inesquecível mocassim Hannas, se complementam através de texturas e cores, criando composições coesas, versáteis e cheias de contemporaneidade.



Skincare no banho

De olho nas transformações na rotina de cuidados com a pele, a Dove apresenta ao mercado a linha Dove Sabonetes Sérum. Desenvolvidos com dermatologistas e especialistas em beleza, os cinco produtos, disponíveis em versões líquida e em barra, levam o skincare corporal para o momento do banho. As fórmulas unem agentes de limpeza suaves a séruns exclusivos e ingredientes como ácido hialurônico, vitamina C, niacinamida, retinol e ácido salicílico – reconhecidos por seus benefícios para hidratação, renovação, luminosidade e controle da oleosidade da pele.

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Skechers/Divulgação

Alta performance

A Skechers acaba de anunciar um lançamento que reforça sua presença no universo da corrida de alta performance: o tênis Skechers Aero Razor. O modelo combina amortecimento, suavidade na transição e estabilidade para que o treino fique mais fluído e eficiente. Outro destaque é a leveza – seu peso máximo são 181 gramas, o que favorece o ganho de velocidade. O cabedal em tecido tecnológico leve e respirável se soma ao sistema de amarração serrilhado para ajuste mais firme e seguro, concedendo maior segurança aos atletas amadores e profissionais.