Nova coleção T Monogram, que inclui bolsas e sapatos

(foto: Divulgação)

A logo de Tory Burch é um duplo T inspirado na arquitetura marroquina e nos interiores de David Hicks. Em 2020, ela foi lançada em jacquard. Inspirado nas tradicionais colchas holandesas da Pensilvânia, levou dois anos para ficar perfeito e vem agora na nova coleção T Monogram, que inclui bolsas, sapatos, roupas de banho e carteiras com a assinatura luxuosa. São três modelos: Bucket, Moon Bag e Mini Tote.

(foto: Divulgação)

Artesanal





A Dress To acaba de lançar a sua coleção verão 2023 e o grande destaque da temporada é a linha de peças “feitas no Brasil”, que contam com detalhes artesanais como bordados, miçangas e crochês. Pensado para ser a atração de um look, a mule produzida em palha chega com design diferenciado, bico redondo, tira frontal, detalhe na fivela, acabamento pespontado e solado levemente tratorado.

(foto: Divulgação)

Glam





A Le Lis, marca de moda feminina, acaba de lançar a linha Glam, causando desejo imediato com brilhos, tecidos e texturas selecionados. Com peças sofisticadas que transitam desde a alfaiataria até modelos de jeans com acabamento resinado, a linha vem como uma nova opção para mulheres que buscam peças que atendam também à vida noturna. O smoking se destaca entre a produção, com recorte impecável e versatilidade de uso.

(foto: Divulgação)

Real Jelly





O segundo drop do projeto ‘The Real Jelly’, da Melissa, chega cheio de novidades com calçados no material que usado há mais de 40 anos, que tornou sua marca registrada. As novas peças exaltam a brasilidade com muita cor e originalidade. É uma homenagem ao nosso país e a toda a história que a marca construiu até aqui, com styling na estética Y2K. A coleção conta com seis produtos: Moon Bag, Flox Bubble, Airbubble Slide, The Real Jelly Kim e Paris e Mini The Real Jelly Paris.