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Shawn Mendes usa 'xuxinhas' em show de Xuxa ao lado de Bruna Marquezine

Cantor canadense viralizou nas redes sociais e ganhou elogio dos brasileiros; Rainha dos Baxinho pediu netos para atriz e a filha

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/08/2026 13:32 - atualizado em 01/08/2026 16:48

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Shawn Mendes usa 'xuxinhas' em show de Xuxa ao lado de Bruna Marquezine
Shawn Mendes e Bruna Marquezine prestigiando o segundo show da turnê de Xuxa em São Paulo, onde o cantor usou as icônicas &quot;xuxinhas&quot; crédito: Redes sociais

O cantor Shawn Mendes chamou a atenção ao prestigiar o segundo show da turnê "O último voo da nave", de Xuxa Meneghel, na noite de sexta-feira (31/7), no Nubank Parque, em São Paulo. Ao lado da namorada, Bruna Marquezine, o artista apareceu usando as tradicionais "xuxinhas" no cabelo, acessório que se tornou uma das marcas registradas da apresentadora.

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As imagens do cantor com o penteado rapidamente viralizaram nas redes sociais. Internautas elogiaram o bom humor de Shawn por entrar no clima do espetáculo e homenagear o visual que marcou gerações de fãs da Rainha dos Baixinhos.

o shawn mendes de chuquinha da xuxa gente pic.twitter.com/gyXMqOaqzF

Durante a apresentação, o casal foi flagrado dançando, cantando os sucessos de Xuxa e apareceu diversas vezes no telão do evento.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes acompanharam o show em uma área reservada para familiares e amigos da artista. Também estavam no espaço Sasha Meneghel, filha de Xuxa, o marido dela, João Lucas, e o ator Luciano Szafir, pai de Sasha e ex-namorado da Rainha dos Baixinhos.

A amizade entre o casal e Sasha já é conhecida. Desde o início do relacionamento de Bruna e Shawn, os quatro costumam viajar juntos e compartilhar momentos de lazer.

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Xuxa brinca e pede netinhos

Um dos momentos mais divertidos da noite aconteceu quando Sasha, João Lucas, Bruna e Shawn apareceram no telão do estádio.

Ao vê-los, Xuxa aproveitou para fazer uma brincadeira diante do público. "Eu quero ser avó! Bruna, eu também quero um netinho, tá? Sem pressão! Tia Xuxa ama!", disse a apresentadora, arrancando risadas da plateia e dos convidados.

A segunda apresentação da turnê "O último voo da nave" também foi marcada por momentos emocionantes. Celebrando os 45 anos de carreira, Xuxa agradeceu ao público por lotar novamente o Nubank Parque e confessou que não imaginava conseguir esgotar duas datas no local.

"Quando me falaram que era para vir aqui para o Nubank um dia, eu falei: 'Vocês estão loucas? Eu não vou encher'. Eu estou recebendo amor e carinho todos esses dias", afirmou emocionada.

A apresentadora chegou a chorar durante o discurso de agradecimento e disse que tem passado as madrugadas lendo mensagens enviadas pelos fãs.

Em outro momento, ela voltou a mostrar o bom humor ao responder às críticas recebidas após o primeiro show. "Quem veio aqui para ver minha virilha, hoje eu botei meia. Não vão conseguir ver. Desculpa", brincou.

Romance começou em 2025

Shawn Mendes e Bruna Marquezine assumiram o relacionamento no fim de 2025, após meses de especulações.

Os primeiros rumores surgiram quando o cantor esteve no Brasil para participar de eventos ligados à sustentabilidade. Desde então, os dois passaram a ser vistos com frequência em viagens e passeios.

Nas últimas semanas, Shawn aproveitou uma temporada no Rio de Janeiro ao lado da atriz, com quem fez caminhadas, visitou praias e pontos turísticos da cidade. Antes disso, o casal também viajou para Botsuana, na África Austral, onde fez safáris e conheceu diferentes paisagens naturais. 

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