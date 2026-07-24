Xuxa sonha com participação de Anitta em show da turnê “O Último Voo da Nave”

O sucesso de Xuxa ultrapassou as fronteiras do Brasil, com programas gravados em espanhol para países da América Latina, como Argentina, e um programa em inglês produzido para os Estados Unidos. Em 1987, o jornal francês "Libération" a incluiu entre as dez mulheres de maior destaque do planeta, enquanto a revista "Variety" também reconheceu sua relevância como uma das personalidades brasileiras de maior projeção internacional. Foto: Divulgação