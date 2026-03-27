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DESPEDIDA

Xuxa anuncia show de encerramento da turnê 'O último voo da nave'

Nesta sexta (27/3), dia em que comemora 63 anos, a apresentadora afirmou que a última apresentação será em dezembro, no Maracanã

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27/03/2026 16:38

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O espetáculo revisita fases da carreira de Xuxa, incluindo o "Xou da Xuxa", os programas "Xuxa park" e "Planeta Xuxa", além de filmes como "Lua de cristal" e o "Xuxa só para baixinhos" crédito: Manuela Scarpa/Reprodução

A apresentadora Xuxa Meneghel anunciou nesta sexta-feira (27/3), data em que celebra aniversário, uma nova apresentação da turnê "O último voo da nave". O espetáculo desembarca no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro.

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Segundo a cantora, a apresentação no Rio terá clima de celebração, principalmente pela proximidade da data com o Natal. Xuxa também disse que está animada para ver seus fãs pela última vez em uma turnê.

 

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Com proposta de revisitar diferentes fases da carreira, o espetáculo percorre desde o "Xou da Xuxa" até programas como "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa", além de sucessos do cinema, como "Lua de cristal" e o "Xuxa só para baixinhos".

 

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Com megaestrutura de produção, "O último voo da nave" contará com cenários inéditos, projeções, efeitos visuais, iluminação imersiva e a participação de personagens que marcaram época no universo da artista.

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