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CENSURA NO CINEMA

Documentário sobre Putin que venceu o Oscar é proibido na Rússia

Governo russo afirmou que "Um Zé Ninguém contra Putin" estaria propagando o extremismo e o terrorismo. Diretor Pavel Talankin foi considerado agente estrangeiro

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Folhapress - Notícias
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27/03/2026 16:10

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"Um Zé Ninguém contra Putin" mostra o trabalho de um professor numa pequena escola primária da Rússia, que foi filmado secretamente pelo diretor Pavel Talankin crédito: BBC/Reprodução

A Rússia proibiu a exibição do documentário "Um Zé Ninguém contra Putin" em três plataformas de streaming locais, sob a alegação de que a obra propagaria extremismo e terrorismo. O filme venceu o Oscar de Melhor Documentário, há duas semanas.

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Não obstante, Pavel Talankin, um dos diretores do filme, é considerado agora um agente estrangeiro pelo governo da Rússia. 

 

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Ao jornal The Moscow Times, Talankin disse que ainda está assimilando a notícia e que não esperava esse tipo de represália por parte do governo russo. Nascido no país, ele vive na República Tcheca há dois anos, período que usou para finalizar o documentário com David Borenstein, o outro diretor.

"Um Zé Ninguém contra Putin" mostra o trabalho de um professor de Talankin numa pequena escola primária em Karabash, na Rússia, quando ele filma secretamente a propaganda pró-guerra nas escolas após a invasão russa da Ucrânia, em 2022.

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Após o Oscar, o diretor Borenstein disse a jornalistas que o extremismo de Donald Trump, nos Estados Unidos, está avançando com mais rapidez que na Rússia de Vladimir Putin.

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