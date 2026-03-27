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Putin espera que guerra no Irã desvie o foco dos 'crimes' na Ucrânia, diz ministro alemão

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Repórter
27/03/2026 09:45

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, espera que o conflito no Irã desvie a atenção do mundo "de seus crimes na Ucrânia", acusou nesta sexta-feira (27) o chefe da diplomacia da Alemanha.

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"Putin espera cinicamente que a escalada no Oriente Médio desvie nossa atenção de seus crimes na Ucrânia", afirmou Johann Wadephul durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 na França.

"Este cálculo não pode ter sucesso", acrescentou o ministro, que defendeu o aumento da pressão sobre o governo russo.

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sjw-kol/Dt/dab/eg/meb/fp/aa

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