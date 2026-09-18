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Vini Jr. e Virginia reforçam relacionamento com aliança de compromisso

Influenciadora celebra presente do jogador em Madri; casal ignora críticas da torcida sobre o desempenho do atacante nos gramados espanhóis

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
18/09/2026 08:41 - atualizado em 18/09/2026 08:41

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Vini Jr. e Virginia reforçam laços com aliança de compromisso
Vini Jr. e Virginia reforçam laços com aliança de compromisso crédito: Tupi

Virginia Fonseca e Vini Jr. deram um novo passo no relacionamento nessa quinta-feira (17/9). Durante uma temporada em Madri, a influenciadora digital revelou ter recebido uma aliança de compromisso do atacante do Real Madrid e celebrou o presente com seus seguidores.

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O casal oficializou o namoro em outubro de 2025, mas enfrentou um rompimento em maio deste ano. Na ocasião, Virginia confirmou o término ao declarar que "não aceitava negociar o inegociável". A reconciliação ocorreu cerca de dois meses depois, selada agora com a troca de joias na Espanha.

Críticas da torcida e fase do jogador

A celebração acontece em meio a um cenário de pressão para o atleta. Virginia tem sido alvo de críticas e protestos por parte da torcida espanhola, que associa o relacionamento à fase de Vini Jr. nos gramados. Alguns torcedores apontam a influenciadora como fator para o baixo desempenho do atacante nesta temporada.

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A cobrança externa se intensificou após a vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Elche, partida em que o brasileiro não balançou as redes. O jogador utilizou as redes sociais para reconhecer que precisa de mais eficiência nas finalizações.

Em seu desabafo, Vini Jr. afirmou que "os gols vão voltar" e pontuou que não pode perder tantas chances de marcar. A declaração foi uma tentativa de tranquilizar os fãs que questionam sua concentração no esporte desde que reatou o namoro.

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Apesar do clima hostil vindo das arquibancadas, o casal optou por ignorar as polêmicas para destacar a união. A foto da aliança postada por Virginia reforça que o relacionamento segue firme, independentemente dos questionamentos sobre o impacto da vida pessoal na carreira do jogador.

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