Mãe de Virginia Fonseca causa climão e distribui unfollows; entenda
Atitude de Margareth Serrão gerou troca de indiretas com amigos da influenciadora; entenda a polêmica que agitou as redes sociais neste domingo
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Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, movimentou as redes sociais nesse domingo (13) ao se envolver em uma polêmica com os melhores amigos da influenciadora, Hebert Gomes e Duda Freire. A atitude de Serrão, de 60 anos, resultou em uma troca de indiretas e unfollows, levando fãs a especularem sobre um racha no círculo próximo da empresária.
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A situação começou quando Margareth curtiu um vídeo que criticava Hebert Gomes. A publicação questionava a fama do influenciador, afirmando que ele não alcançou o sucesso por mérito próprio, mas sim pela amizade com Virginia.
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O vídeo dizia: "tu nunca suou nada, cara. Tu nunca teve nenhuma correria que te fez chegar aonde tu chegou. Tu chegou porque Deus apontou a tua estrela. Tu deu a sorte de colar, de ter amizade com uma que venceu. Somente isso". A crítica era uma resposta a uma piada de Hebert sobre só aceitar convites para viagens internacionais.
Troca de unfollows e indiretas
Poucas horas depois, Hebert publicou uma mensagem nos stories sem citar o nome de Margareth. "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço", dizia o post compartilhado por ele.
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Na sequência, seguidores notaram que Hebert Gomes e Duda Freire não estavam mais na lista de perfis seguidos por Margareth Serrão. Duda, que acompanha Virginia em quase todos os seus compromissos, retribuiu o unfollow.
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Até o momento, nenhuma das partes comentou o ocorrido publicamente. Virginia, que está em Madri na casa de Vini Jr., também não se pronunciou sobre o assunto. A movimentação gerou especulações entre os fãs sobre uma possível crise de relacionamento no grupo.