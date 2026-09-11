Virginia Fonseca muda postura após polêmicas e evita exposição

Aos 27 anos, Virginia Fonseca adotou uma postura mais discreta diante das polêmicas que envolvem sua vida pessoal. Antes conhecida por rebater críticas e comentar assuntos pessoais em entrevistas, a influenciadora agora prefere evitar a exposição e preservar a própria imagem.

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A nova postura ganhou destaque após o anúncio de Anitta como sucessora de Virginia no posto de rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2027. A troca de comando foi cercada por especulações e ruídos nos bastidores da agremiação.

Polêmica na sucessão do cargo

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de Virginia, a influenciadora teria sido impedida de realizar a tradicional entrega da faixa e da coroa. O comunicado afirma que a próxima rainha exigiu que a cerimônia de passagem não acontecesse.

A equipe da empresária informou que a escola de samba aceitou o pedido. Virginia, contudo, não se manifestou diretamente sobre o ocorrido nem respondeu a comentários sobre sua saída, reforçando o respeito pela soberania e pelas decisões da escola.

Em conversa com a revista "Quem", a influenciadora explicou que aprendeu a filtrar o que pode afetar seu ambiente familiar. Ela ressalta que nem toda opinião externa merece atenção ou espaço em sua casa e em seus pensamentos.

Virginia recorda que, no início de sua carreira, sentia a obrigação de dar explicações detalhadas sobre cada passo que dava. "Hoje eu entendo que algumas coisas eu posso simplesmente deixar passar", refletiu a empresária sobre seu amadurecimento.

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Mesmo com o novo filtro, ela garante que a transparência com os seguidores continua sendo uma característica central de sua personalidade. Para a influenciadora, estabelecer limites é uma estratégia de autocuidado que a vida pública a fez desenvolver com o tempo.