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MUDANÇA NAS REDES

Virginia Fonseca muda postura após polêmicas e evita exposição

Mudança ocorre logo após o anúncio de substituição em posto de destaque no Carnaval; bastidores revelam clima tenso na agremiação

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
11/09/2026 08:40

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Virginia Fonseca adotou uma postura mais discreta diante das polêmicas que envolvem sua vida pessoal
Virginia Fonseca adotou uma postura mais discreta diante das polêmicas que envolvem sua vida pessoal crédito: Redes sociais

Aos 27 anos, Virginia Fonseca adotou uma postura mais discreta diante das polêmicas que envolvem sua vida pessoal. Antes conhecida por rebater críticas e comentar assuntos pessoais em entrevistas, a influenciadora agora prefere evitar a exposição e preservar a própria imagem.

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A nova postura ganhou destaque após o anúncio de Anitta como sucessora de Virginia no posto de rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2027. A troca de comando foi cercada por especulações e ruídos nos bastidores da agremiação.


Polêmica na sucessão do cargo


Segundo uma nota divulgada pela assessoria de Virginia, a influenciadora teria sido impedida de realizar a tradicional entrega da faixa e da coroa. O comunicado afirma que a próxima rainha exigiu que a cerimônia de passagem não acontecesse.



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A equipe da empresária informou que a escola de samba aceitou o pedido. Virginia, contudo, não se manifestou diretamente sobre o ocorrido nem respondeu a comentários sobre sua saída, reforçando o respeito pela soberania e pelas decisões da escola.


Em conversa com a revista "Quem", a influenciadora explicou que aprendeu a filtrar o que pode afetar seu ambiente familiar. Ela ressalta que nem toda opinião externa merece atenção ou espaço em sua casa e em seus pensamentos.



Virginia recorda que, no início de sua carreira, sentia a obrigação de dar explicações detalhadas sobre cada passo que dava. "Hoje eu entendo que algumas coisas eu posso simplesmente deixar passar", refletiu a empresária sobre seu amadurecimento.

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Mesmo com o novo filtro, ela garante que a transparência com os seguidores continua sendo uma característica central de sua personalidade. Para a influenciadora, estabelecer limites é uma estratégia de autocuidado que a vida pública a fez desenvolver com o tempo.


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