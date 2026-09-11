Diamante no dente como o de Virginia pode favorecer acúmulo de placa se higiene for inadequada

.SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais que colocou diamantes nos dentes em formato de "V", sua inicial e do namorado Vini Jr.

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"Fiz um V porque eu tinha feito no carnaval aquele sete e eu achei muito lindo", disse Virginia em vídeo publicado nos stories do Instagram. Ao mostrar o resultado, ela afirmou que havia colocado "um diamantezinho".

A aplicação de joias sobre os dentes é considerada um procedimento semipermanente: o adorno pode permanecer fixado por um período e ser retirado posteriormente por um profissional. Segundo dentistas ouvidos pela Folha, a técnica exige materiais adequados, avaliação prévia da saúde bucal e cuidados com a higiene.

Segundo o cirurgião-dentista Flávio Pinheiro, o preço varia. Uma joia dental simples, de cristal, costuma custar de R$ 600 a R$ 1.000, já incluindo a aplicação. Peças de ouro, desenhos personalizados ou pedras preciosas podem passar de R$ 1.000.

"No caso de um diamante verdadeiro, o valor pode chegar a milhares de reais, dependendo do tamanho, da pureza e do design. Não existe uma tabela fixa", afirma.

Pinheiro explica que o processo funciona como uma colagem de um aparelho ortodôntico. O dentista limpa e isola o dente e faz um condicionamento controlado da superfície do esmalte antes de fixar a joia com adesivo odontológico e resina composta. O material é endurecido com uma luz azul (fotopolimerizador odontológico).

"Normalmente não é necessário perfuração nem desgaste com broca para colocar essas joias", diz.

Segundo Pinheiro, irregularidades ao redor da peça podem favorecer o acúmulo de restos de alimentos. Se a higiene bucal não for bem feita, podem ocorrer infiltrações na região da resina, manchas, desmineralização do esmalte e cárie. Também há risco de inflamação gengival e mau hálito.

Carlos Reis, cirurgião-dentista da Belune Odontologia, em Brasília, afirma que a joia, por si só, não provoca esses problemas, mas pode favorecer o acúmulo de placa se a higienização não for adequada.

"É preciso usar uma escova macia e escovar no sentido da gengiva para o dente, removendo a sujeira sem aplicar força excessiva sobre a superfície dentária", orienta Reis.

Antes da aplicação, é necessário avaliar as condições de saúde bucal. O procedimento não deve ser realizado sobre dentes com cárie, desmineralização ou trincas. Pessoas com doença gengival ativa também precisam tratar o problema antes de colocar a joia.

Pacientes com bruxismo ou o hábito de morder objetos merecem atenção especial, segundo Pinheiro, porque há maior risco de desprendimento ou fratura do adorno.

Nos casos de dentes com restaurações, facetas ou coroas, a indicação deve ser individualizada. A adesão da joia a materiais que não são o esmalte natural pode ser diferente e a retirada também exige cuidados.

"Se o paciente já tem uma faceta em porcelana ou em resina, ele precisa saber que no ato da remoção pode danificar a superfície dessa faceta", afirma Reis.

Pinheiro evita classificar o procedimento como "totalmente reversível". Segundo ele, mesmo uma aplicação correta envolve condicionamento microscópico e controlado da superfície do esmalte.

Além disso, problemas durante a aplicação ou a retirada podem deixar consequências. Entre as situações de risco estão o uso de materiais inadequados, o desgaste excessivo, a remoção caseira, o surgimento de cárie ao redor da joia e a fratura do adorno.

Nesses casos, segundo Pinheiro, podem ocorrer manchas, sensibilidade, perda de esmalte e, eventualmente, necessidade de restauração.

"O principal alerta é não realizar esse procedimento em casa ou estabelecimentos sem supervisão odontológica. Não se deve usar cola de unha ou qualquer tipo de adesivo não desenvolvido para uso bucal", diz.

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