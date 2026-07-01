Por que beber pouca água pode prejudicar a saúde dos dentes

A hidratação é essencial para o bom funcionamento do organismo, mas poucas pessoas sabem que ela também desempenha um papel importante na saúde bucal. Isso porque a saliva atua como uma espécie de proteção natural da boca, ajudando a neutralizar ácidos, controlar bactérias e prevenir problemas como cáries e doenças na gengiva.







Segundo a dentista Andressa Zaccaro, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, a ingestão insuficiente de água pode comprometer esse mecanismo de defesa e favorecer o surgimento de diferentes alterações na cavidade oral.“A saliva é responsável por manter a boca úmida, auxiliar na digestão e proteger os dentes e tecidos bucais contra a ação de bactérias. Quando há redução na sua produção, a pessoa fica mais suscetível a problemas como mau hálito, cáries e inflamações gengivais”, explica.

A seguir, a professora destaca alguns sinais de que a falta de água pode estar afetando a saúde bucal.

1. Boca seca com frequência

A sensação constante de boca seca é um dos principais indícios de desidratação. A redução da saliva favorece a proliferação de bactérias e aumenta o risco de problemas bucais.

2. Mau hálito persistente

A saliva ajuda a eliminar resíduos alimentares e controlar os microrganismos presentes na boca. Quando sua produção diminui, as bactérias responsáveis pelo mau odor encontram um ambiente mais favorável para se desenvolver.

3. Maior incidência de cáries

Além de limpar naturalmente a cavidade oral, a saliva contribui para a remineralização dos dentes. Com menos saliva, a ação dos ácidos produzidos pelas bactérias se intensifica, favorecendo o aparecimento de cáries.

4. Sensibilidade nos dentes

A desidratação pode favorecer o desgaste do esmalte dentário e aumentar a exposição das estruturas mais sensíveis dos dentes, causando desconforto ao consumir alimentos quentes, frios ou doces.

5. Gengivas inflamadas

A falta de hidratação também pode contribuir para o acúmulo de placa bacteriana, favorecendo quadros de gengivite e outras doenças periodontais.

Como manter a saúde bucal em dia?

Além de manter uma rotina adequada de higiene oral e visitar regularmente o dentista, a ingestão adequada de água é uma medida simples que ajuda a preservar a produção de saliva e a saúde da boca como um todo.

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“Em muitos casos, pequenos hábitos do dia a dia fazem diferença. Manter-se hidratado é uma forma de contribuir não apenas para a saúde geral, mas também para a prevenção de diversas doenças bucais”, explica.