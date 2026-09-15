Virginia Fonseca cancela viagem às pressas após perrengue em jatinho

A influenciadora Virginia Fonseca cancelou uma viagem para assistir a uma partida de Vini Jr. pelo Real Madrid nesta terça-feira (15/9). Ela já estava com as malas prontas quando foi informada sobre um problema no jatinho particular que a levaria de Madri para Elche.

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Virginia compartilhou nas redes sociais que planejava acompanhar o jogador, mas a aeronave não recebeu autorização para decolar. A equipe procurava um mecânico no aeroporto de Madri para avaliar o avião.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Bom dia pra quem tava com a malinha pronta pra ir ver o jogo do gato em outra cidade hoje, até que, escreveu a influenciadora ao comunicar a mudança de planos.

Em seguida, ela publicou uma mensagem com detalhes sobre a falha. Segundo o relato do comandante, uma luz de indicação apontava que o reversor do motor direito estava aberto, o que impedia a decolagem com segurança.

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Com o imprevisto, Virginia decidiu não aguardar o reparo e optou por permanecer na capital espanhola.