Virginia Fonseca cancela viagem às pressas após perrengue em jatinho
A influenciadora estava com a mala pronta para ver uma partida de Vini Jr. quando uma falha na aeronave impediu a decolagem; veja o que aconteceu
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A influenciadora Virginia Fonseca cancelou uma viagem para assistir a uma partida de Vini Jr. pelo Real Madrid nesta terça-feira (15/9). Ela já estava com as malas prontas quando foi informada sobre um problema no jatinho particular que a levaria de Madri para Elche.
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Virginia compartilhou nas redes sociais que planejava acompanhar o jogador, mas a aeronave não recebeu autorização para decolar. A equipe procurava um mecânico no aeroporto de Madri para avaliar o avião.
Bom dia pra quem tava com a malinha pronta pra ir ver o jogo do gato em outra cidade hoje, até que, escreveu a influenciadora ao comunicar a mudança de planos.
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Em seguida, ela publicou uma mensagem com detalhes sobre a falha. Segundo o relato do comandante, uma luz de indicação apontava que o reversor do motor direito estava aberto, o que impedia a decolagem com segurança.
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Com o imprevisto, Virginia decidiu não aguardar o reparo e optou por permanecer na capital espanhola.