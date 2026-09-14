'Ninguém explica os planos de Deus': Virginia Fonseca lamenta morte de segurança e da esposa

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Rogério Camilo Ramos, de 51 anos, morreu em um acidente de moto com sua esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo. Ele era tenente da reserva, pastor de uma igreja evangélica e segurança particular da influenciadora Virginia Fonseca. O casal faleceu na manhã de domingo (13), na BR-060, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia.

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A Fundação Tiradentes lamentou a morte de Rogério e Paulla, informando que ele era 2º tenente e veterano da Polícia Militar (PM). Em nota, a instituição expressou sentimentos aos familiares e amigos, desejando que a memória do casal permaneça viva.

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O comunicado da fundação dizia: "Neste momento de profunda dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte os corações de todos e conceda força para enfrentar esta irreparável perda". O velório e o sepultamento ocorrerão no Complexo Vale do Cerrado, na rodovia GO-060, com datas e horários a serem definidos.

Pastor e líder religioso

Rogério e a esposa também eram pastores da igreja evangélica Viver é Cristo, em Goiânia. O perfil oficial da igreja comunicou o cancelamento do culto de domingo (13) e publicou uma nota de pesar dedicada aos líderes religiosos.

"É com o coração entristecido que nos solidarizamos com a família, amigos e toda a igreja pela partida do nosso querido Pr. Rogério Camilo e Prª. Paulla Rodarte", afirma um trecho da publicação.

Segurança de Virginia Fonseca

Como segurança particular da influenciadora Virginia Fonseca, Rogério Camilo havia trabalhado com ela recentemente em São Paulo. Virginia relatou que ele ajudou com a segurança das crianças e que estava em choque e sem entender o ocorrido.

Em uma postagem no Instagram, a influenciadora lamentou a morte do casal. "Minha ficha ainda não caiu. Camilo estava com a gente agora em SP, sempre prestativo, me ajudando com a segurança das crianças, e hoje sofreu um acidente com a esposa e partiram. Ninguém explica os planos de Deus", escreveu.

Detalhes do acidente

Segundo a Rota Verde Goiás, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu no quilômetro 201 da rodovia, no sentido sul. Rogério Camilo, que conduzia a motocicleta, teve a morte confirmada por uma médica da concessionária às 9h02.

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Paulla Regina, que era passageira, foi encontrada em parada cardiorrespiratória. Ela recebeu atendimento com apoio do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu, e o óbito foi confirmado às 9h26. A concessionária informou que a causa do acidente será determinada pela perícia e que a rodovia está devidamente sinalizada.