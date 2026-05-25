Mudança no visual de Izabel Goulart reacende debate sobre estética facial

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A aparição de Izabel Goulart no tapete vermelho do Festival de Cannes chamou atenção nas redes sociais. A supermodelo brasileira, de 41 anos, esteve na pré-estreia do filme Fjord e surpreendeu seguidores pela mudança no rosto e no corpo. Internautas comentaram que ela parecia diferente e levantaram especulações sobre possíveis procedimentos estéticos.

Apesar dos comentários, especialistas reforçam que não é possível afirmar, apenas por imagens, quais procedimentos uma pessoa realizou. Ainda assim, algumas técnicas podem ajudar a explicar mudanças percebidas no olhar, no contorno facial e na definição do rosto.

De acordo com o cirurgião plástico Regis Ramos, a nova aparência da modelo pode estar relacionada a uma combinação de procedimentos que vêm ganhando espaço entre celebridades, especialmente aqueles voltados para a elevação do olhar e para uma maior angularidade facial.

Olhar mais aberto

Uma das possibilidades apontadas pelo especialista é o lifting endoscópico de supercílio, também conhecido como brow lift. O procedimento cirúrgico reposiciona os tecidos da testa e eleva a região das sobrancelhas, o que pode deixar o olhar mais aberto e elevado.

“O brow lift endoscópico é indicado principalmente para pessoas que apresentam queda das sobrancelhas, excesso de peso na região dos olhos ou desejam um aspecto mais elevado e harmônico no terço superior da face”, explica Regis Ramos.

A técnica é realizada por meio de pequenas incisões escondidas no couro cabeludo. Com o auxílio de uma câmera endoscópica, o cirurgião reposiciona estruturas profundas da testa. Por ser menos invasivo que técnicas tradicionais, costuma ter recuperação mais rápida e cicatrizes pouco aparentes.

Efeito temporário

Nos casos em que a intenção é obter um resultado mais discreto ou preventivo, a toxina botulínica pode ser uma alternativa não cirúrgica. Segundo Regis, a substância atua na musculatura responsável por puxar a sobrancelha para baixo, criando um efeito lifting mais sutil e temporário.

Além disso, outros recursos podem contribuir para um rosto mais marcado, como bioestimuladores de colágeno, preenchedores modernos e técnicas de redução de gordura localizada na face. Esses procedimentos podem influenciar principalmente a definição da mandíbula e do terço médio facial.

O médico destaca, porém, que a escolha do tratamento deve considerar a anatomia facial, as expectativas do paciente e o grau de flacidez ou envelhecimento apresentado.

Período de adaptação

Quando os procedimentos são recentes, é comum que o rosto passe por um período de adaptação. Inchaço, acomodação dos tecidos e mudanças temporárias na mímica facial podem alterar as expressões e gerar estranhamento.

Regis também lembra que nem toda mudança visual está necessariamente ligada a procedimentos estéticos. Maquiagem estratégica, penteados mais tensionados e a iluminação de flashes e tapetes vermelhos podem modificar a percepção do rosto nas imagens.

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Por isso, a avaliação médica individualizada continua sendo essencial para indicar qualquer intervenção. “A escolha do tratamento depende sempre da anatomia facial, das expectativas do paciente e do grau de flacidez ou envelhecimento apresentado”, reforça o cirurgião.