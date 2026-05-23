Festival de Cannes 2026 premia ‘Fjord’ com a Palma de Ouro; veja vencedores

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

O Festival de Cannes encerrou neste sábado (23/5) sua 79ª edição com o principal prêmio entregue ao filme “Fjord”, do diretor romeno Cristian Mungiu. Presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook, o júri anunciou os vencedores de uma competição marcada pela diversidade geográfica, embora considerada menos badalada pela crítica internacional.

Estrelado por Sebastian Stan e Renate Reinsve, “Fjord” acompanha a trajetória da família Gheorghiu, que deixa a Romênia em busca de segurança e estabilidade em uma vila remota da Noruega.

O Grand Prix, segundo prêmio mais importante de Cannes, ficou com “Minotaur”, do russo Andrey Zvyagintsev. Já o prêmio de direção teve empate entre a dupla espanhola Javier Calvo e Javier Ambrossi, por “La bola negra”, e o polonês Pawe Pawlikowski, por “Fatherland” (“A terra do meu pai”).

Nas categorias de interpretação, os prêmios também foram divididos. Virginie Efira e Tao Okamoto venceram como melhores atrizes por “All of a sudden”, enquanto Valentin Campagne e Emmanuel Macchia levaram troféus de Melhor Ator ator por “Coward”.

Melhor Roteiro ficou com Emmanuel Marre, por “A man of his time”. E o Prêmio do Júri foi para “The dreamed adventure”, da diretora alemã Valeska Grisebach.

Prêmio para o Brasil

Embora o Brasil tenha ficado fora da competição principal, o país marcou presença na mostra “Um certo olhar”. A coprodução brasileira com Nepal, Alemanha, França, Noruega e Bélgica, “Elefantes na névoa” conquistou o Prêmio do Júri na sexta-feira (22/5).

Coprodução do Brasil com Nepal, Alemanha, França, Noruega e Bélgica, 'Elefantes na névoa' levou o Prêmio do Júri da mostra 'Um certo olhar', no Festival de Cannes 2026 Festival de Cannes/divulgação

Na categoria dedicada a longas estreantes, a diretora Marie Clémentine Dusabejambo, de Ruanda, venceu a Câmera de Ouro com “Ben'imana”.

Atriz britânica Simone Ashley, de "O diabo veste prada 2", usa vestido longo vermelho no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Atriz Riley Keough, neta de Elvis Presley e estrela de "Daisy Jones and the six" aposta em preto "básico" no 79ª Festival de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Diretora Chloe Zhao, de "Hamnet", no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Valery HACHE / AFP Atriz Andie MacDowell, mãe de Margaret Qualley, para a exibição de "Karma" na 79ª edição do Festival de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Atriz Demi Moore, de "A substância", usa vestido vermelho de corte irregular no tapete vermelho de Cannes Sameer AL-DOUMY / AFP Ator francês Vincent Cassel e esposa, modelo brasileira Narah Baptista, se beijam no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes Valery HACHE / AFP Modelo Barbara Palvin, com vestido azul rodado, e ator Dylan Sprouse assumem gravidez no tapete vermelho do 79ª Festival de Cannes Thibaud MORITZ / AFP John Travolta recebeu a Palma de Ouro honorária na 79ª edição do festival. Ele também estreia como diretor com o filme "Propeller One-Way Night Coach" Thibaud MORITZ / AFP Cara Delevigne aposta em preto no tapete vermelho da 79ª edição do Festival de Cannes. Ela se apresenta no Brasil em dezembro, no festival Primavera Sound Thibaud MORITZ / AFP Voltar Próximo

Outro destaque foi a conquista da Palma Queer por Jane Schoenbrun, com “Teenage sex and death at Camp Miasma”.

A presença de Hollywood na competição principal foi discreta, restrita a “Paper tiger”, de James Gray, e “The man I love”, de Ira Sachs.

Ainda assim, cineastas norte-americanos tiveram espaço em sessões especiais, com documentários de Steven Soderbergh (“John Lennon: The last interview”) e Ron Howard (“Avedon”), além do retorno de Nicolas Winding Refn com “Her private hell”, exibido fora da competição.

Confira os principais vencedores de Cannes 2026:

. Palma de Ouro: “Fjord”, de Cristian Mungiu

. Grand Prix: “Minotaur”, de Andrey Zvyagintsev

. Melhor Direção: Javier Calvo e Javier Ambrossi (por “La bola negra”) e Pawe Pawlikowski (por “A terra do meu pai”)

. Prêmio do Júri: “The dreamed adventure”, de Valeska Grisebach

. Melhor Atriz: Virginie Efira e Tao Okamoto (por “All of a sudden”)

. Melhor Ator: Valentin Campagne e Emmanuel Macchia (por “Coward”)

. Melhor Roteiro: Emmanuel Marre, por “A man of his time”

. Câmera de Ouro (melhor filme estreante): “Ben'imana”, de Marie Clémentine Dusabejambo

Outros prêmios de destaque:

. Mostra “Um certo olhar” (Prêmio do Júri): “Elefantes na névoa” (coprodução brasileira)

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. Palma Queer: “Teenage sex and death at Camp Miasma”, de Jane Schoenbrun