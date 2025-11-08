Entretenimento
Nas graças do público, Sebastian Stan reflete sobre legado da Marvel
O ator reconheceu que a experiência nos blockbusters o ajudou a amadurecer, especialmente pelo convívio com astros como Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson. Apesar da gratidão, ele destacou o desejo de seguir novos caminhos e mostrar outras facetas como ator. Foto: wikimedia commons/Harald Krichel
Stan vive uma fase de prestígio em Hollywood, após ser indicado ao Oscar por “O Aprendiz”, no papel de Donald Trump, e vencer o Globo de Ouro por “Um Homem Diferente”, consolidando-se como um dos nomes mais versáteis de sua geração. Foto: reprodução/youtube
Recentemente, aliás, Stan contou que precisou ganhar cerca de 6,8 quilos para viver Donald Trump no filme "O Aprendiz". Foto: Divulgação
Em entrevista ao programa USA Today, ele deu detalhes da dieta que precisou adotar para ficar com o rosto mais "inchado". Foto: reprodução
Segundo o ator, ele precisou adotar uma dieta rica em carboidratos, comer muito sushi e "miojo com muito molho de soja e sal", tudo isso além das próteses que usa para o filme. Foto: reprodução/youtube
"O Aprendiz" retrata a ascensão de Trump no mercado imobiliário durante as décadas de 1970 e 1980. O filme rendeu a Stan sua primeira indicação ao Oscar; conheça mais sobre ele! Foto: reprodução
Sebastian Stan nasceu na cidade de Constança, Romênia, em 13 de agosto de 1982. Ainda criança, se mudou com sua mãe para Viena, na Áustria, e posteriormente para os Estados Unidos, onde se estabeleceu em Nova York. Foto: wikimedia commons/Gage Skidmore
Ele estudou na Rutgers University Mason Gross School of the Arts e também passou um período estudando na tradicional Shakespeare’s Globe Theatre (foto), em Londres. Foto: wikimedia commons Rudi Winter
Quando criança, Stan fez uma pequena participação no filme "71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso", de 1994. Foto: reprodução
No entanto, sua carreira como ator de fato teria início nove anos depois, quando trabalhou em um episódio da série "Law and Order" em 2003. Foto: reprodução
Depois de atuar em alguns filmes independentes, Stan ganhou destaque em 2007 ao interpretar Carter Baizen na série "Gossip Girl" (2007–2012), papel que desempenhou até 2010. Foto: divulgação/cw
Em 2011, Stan conseguiu o papel que o projetaria para o estrelato: Bucky Barnes, o melhor amigo de Steve Rogers, em "Capitão América: O Primeiro Vingador". Três anos depois, caiu nas graças do público ao ser o vilão principal de "Capitão América: O Soldado Invernal". Foto: reprodução
Depois, Stan retornou em filmes como "Capitão América: Guerra Civil" (2016), "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019). Além disso, o ator estrelou a série da Disney+ "Falcão e o Soldado Invernal" (2021), ao lado de Anthony Mackie. Foto: reprodução
Stan também trabalhou em filmes aclamados pela crítica, incluindo "Cisne Negro" (2010), "Perdido em Marte" (2015 - foto) e "Logan Lucky: Roubo em Família" (2017). Em 2018, atuou no thriller de suspense "O Peso do Passado", ao lado de Nicole Kidman. Foto: reprodução
Em 2022, coprotagonizou o horror psicolÃ³gico "Fresh", no qual interpreta um cirurgiÃ£o charmoso e perturbador. Em 2024, Stan emplacou dois papeis em filmes que lhe deram chance de concorrer ao Oscar: "O Aprendiz" e "Um Homem Diferente". Foto: reproduÃ§Ã£o
Para viver Donald Trump, Stan revelou em entrevista à Variety que adotou um método minucioso para compreender o comportamento empresário. Para isso, Stan reuniu mais de 600 vídeos de Trump, abrangendo registros desde os anos 1970 até o período mais recente. Foto: Divulgação
Esse método permitiu ao ator identificar e reproduzir gestos característicos, como os lábios franzidos durante a fala. Pelo papel, concorreu ao Oscar de Melhor Ator em 2025, perdendo para Adrien Brody. Foto: reprodução