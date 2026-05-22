Veja as famosas que fizeram harmonização íntima e os motivos surpreendentes
De Gracyanne a Gretchen, celebridades compartilham experiências com o procedimento; entenda as razões por trás da busca por autoestima e conforto
compartilheSIGA
Procedimentos íntimos, antes restritos a consultórios, ganharam visibilidade nas redes sociais de celebridades brasileiras. Famosas como Gracyanne Barbosa, Manu Batidão e Gretchen compartilham suas experiências com harmonização íntima, rejuvenescimento vaginal e ninfoplastia, associando os tratamentos a questões de autoestima, conforto físico e mudanças pós-parto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Gracyanne Barbosa, de 42 anos, revelou ter feito procedimentos após notar alterações na região íntima causadas pela rotina de treinos e baixa gordura corporal. Ela recorreu a bioestimuladores, laser e ácido hialurônico. Já a cantora Manuh Batidão, de 32, contou ter realizado uma harmonização íntima e brincou que se sentia como "uma menina de 13 ou 14 anos".
Leia Mais
-
-
Cirurgia estética na região íntima feminina está cada vez mais popular
-
Após cirurgia íntima, mulheres têm melhora da autoestima e do desejo sexual
O que é a harmonização íntima
Bernardo Magalhães, gerente geral da Harmonize Gold, explica que a harmonização íntima combina técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas para melhorar a aparência e o conforto da região genital. Entre os tratamentos estão bioestimuladores, preenchimentos com ácido hialurônico, laser e ninfoplastia.
"As mulheres começaram a entender que envelhecimento e perda de colágeno não acontecem só no rosto. Pescoço, mãos, colo, glúteos e região íntima também passam por mudanças", afirma o especialista.
Outras famosas já falaram publicamente sobre o assunto. Andressa Urach, de 38 anos, admitiu uma cirurgia íntima completa antes do casamento. Gretchen, aos 65, procurou o rejuvenescimento após emagrecer e notar flacidez na área. A ex-BBB Patrícia Leitte, de 39, cogitou o procedimento, mas desistiu ao ouvir relatos sobre o pós-operatório.
A lista também inclui Deolane Bezerra, 37, que fez ninfoplastia após os partos, e Maíra Cardi, 41, que chamou o tratamento de "rejuvenescida". Viviane Felício, Letícia Santiago e Monique Amin são outras celebridades que confirmaram ter feito procedimentos ligados à autoestima.
Para Magalhães, a exposição desses casos reflete uma mudança na forma como as mulheres falam sobre o corpo. "A estética íntima hoje está muito mais ligada à regeneração e ao estímulo de colágeno. O objetivo geralmente é melhorar a pele e trazer mais conforto para a paciente", conclui.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.