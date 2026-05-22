Assine
overlay
Início Bem viver
BEM-ESTAR ÍNTIMO

Veja as famosas que fizeram harmonização íntima e os motivos surpreendentes

De Gracyanne a Gretchen, celebridades compartilham experiências com o procedimento; entenda as razões por trás da busca por autoestima e conforto

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/05/2026 15:16

compartilhe

SIGA
×
Veja as famosas que fizeram harmonização íntima e os motivos surpreendentes
Famosas como Gracyanne Barbosa e Gretchen estão entre as celebridades que realizaram procedimentos íntimos para bem-estar e autoestima crédito: Redes sociais

Procedimentos íntimos, antes restritos a consultórios, ganharam visibilidade nas redes sociais de celebridades brasileiras. Famosas como Gracyanne Barbosa, Manu Batidão e Gretchen compartilham suas experiências com harmonização íntima, rejuvenescimento vaginal e ninfoplastia, associando os tratamentos a questões de autoestima, conforto físico e mudanças pós-parto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, revelou ter feito procedimentos após notar alterações na região íntima causadas pela rotina de treinos e baixa gordura corporal. Ela recorreu a bioestimuladores, laser e ácido hialurônico. Já a cantora Manuh Batidão, de 32, contou ter realizado uma harmonização íntima e brincou que se sentia como "uma menina de 13 ou 14 anos".

Leia Mais

O que é a harmonização íntima

Bernardo Magalhães, gerente geral da Harmonize Gold, explica que a harmonização íntima combina técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas para melhorar a aparência e o conforto da região genital. Entre os tratamentos estão bioestimuladores, preenchimentos com ácido hialurônico, laser e ninfoplastia.

"As mulheres começaram a entender que envelhecimento e perda de colágeno não acontecem só no rosto. Pescoço, mãos, colo, glúteos e região íntima também passam por mudanças", afirma o especialista.

Outras famosas já falaram publicamente sobre o assunto. Andressa Urach, de 38 anos, admitiu uma cirurgia íntima completa antes do casamento. Gretchen, aos 65, procurou o rejuvenescimento após emagrecer e notar flacidez na área. A ex-BBB Patrícia Leitte, de 39, cogitou o procedimento, mas desistiu ao ouvir relatos sobre o pós-operatório.

A lista também inclui Deolane Bezerra, 37, que fez ninfoplastia após os partos, e Maíra Cardi, 41, que chamou o tratamento de "rejuvenescida". Viviane Felício, Letícia Santiago e Monique Amin são outras celebridades que confirmaram ter feito procedimentos ligados à autoestima.

Para Magalhães, a exposição desses casos reflete uma mudança na forma como as mulheres falam sobre o corpo. "A estética íntima hoje está muito mais ligada à regeneração e ao estímulo de colágeno. O objetivo geralmente é melhorar a pele e trazer mais conforto para a paciente", conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

celebridades gracyanne-barbosa gretchen saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay