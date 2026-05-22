Acidificação capilar: o segredo para ter o loiro das celebridades

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cabelos com luzes, mechas e mudanças de cor são tendências fortes no universo da beleza, inspiradas por celebridades e salões. Técnicas como balayage e platinado oferecem um visual iluminado, mas exigem cuidados redobrados após a química.

Para clarear os fios, o processo de descoloração abre as cutículas para remover o pigmento natural. Esse procedimento altera o pH do cabelo, deixando a fibra porosa, frágil e suscetível à quebra, ressecamento e perda de brilho.

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Celebridades como Sabrina Carpenter e Kylie Jenner, que frequentemente exibem cabelos loiros, reforçam essas tendências e a necessidade de manutenção. Seus visuais destacam a importância de cuidados para preservar a saúde e a aparência dos fios.

A solução para reequilibrar os fios

A acidificação capilar surge como uma etapa essencial na terapia de quem trata os cabelos com química. Dione Wennie, gestora de educação profissional da Embelleze, explica que o processo reequilibra o pH e reorganiza a superfície da fibra capilar.

Segundo a especialista, a acidificação reduz a porosidade desde a primeira aplicação, melhora o brilho, a maciez e prepara o cabelo para absorver melhor outros tratamentos, como hidratações e reconstruções.

Wennie indica que produtos acidificantes podem ser usados tanto em protocolos profissionais quanto na rotina de cuidados em casa. "Costumo indicar para auxiliar no reequilíbrio do pH, selar as cutículas e apoiar a recuperação de cabelos sensibilizados", detalha.

Adotar a acidificação na rotina pós-química também torna os fios mais resistentes a agressões diárias, como calor de secadores, poluição e exposição solar, sendo um passo estratégico para a saúde capilar.

Como fazer acidificação em casa

Para incorporar o tratamento em casa, Wennie orienta aplicar o produto acidificante após a lavagem e o condicionamento ou máscara, com o cabelo ainda úmido. É importante massagear suavemente para garantir a penetração do produto na fibra.

A frequência de uso deve seguir a recomendação do fabricante, geralmente de uma a duas vezes por semana, principalmente após processos químicos intensos. Combinar a acidificação com hidratações e reconstruções periódicas potencializa os resultados, mantendo os fios macios e brilhantes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.