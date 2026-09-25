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Mudança no visual

Vini Jr. surge com novo rosto em foto da Seleção e impressiona a web

Após harmonização facial, craque brasileiro tem nova foto oficial divulgada pela CBF; mudança sutil no visual do jogador repercutiu mundialmente

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
25/09/2026 11:08

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Vini Jr. surge com novo rosto em foto da Seleção e impressiona a web
O novo visual de Vini Jr. após a harmonização facial que gerou repercussão nas redes sociais crédito: CBF/Divulgação

Uma nova foto oficial de Vini Jr. divulgada pela CBF chamou a atenção durante o amistoso da Seleção Brasileira contra a Austrália. O registro atualizado do jogador repercutiu na web por mostrar o resultado de sua harmonização facial.

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A mudança no visual foi realizada por Vinicius após a Copa do Mundo, gerando comentários em todo o mundo. O procedimento foi feito com o dermatologista Alessandro Alarcão, que também cuida da influenciadora Virginia Fonseca.

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Na época, o especialista explicou que o jogador passou por uma "naturalização facial". O conceito, desenvolvido por ele, tem como foco a obtenção de resultados elegantes, individualizados e naturais.

Segundo Alarcão, a proposta é fazer com que o paciente seja visto como mais "bonito, jovem e descansado", sem que as pessoas identifiquem exatamente o que foi feito. "O objetivo não é mudar o rosto de ninguém, mas devolver sustentação, equilíbrio e proporção", afirmou.

O que a web comentou

A nova aparência do jogador viralizou nas redes sociais. Confira algumas das reações:

"Mano, isso não é o Vini Jr., ele mudou o nariz dele também?".

"O novo visual de Vinícius Jr.. Mudaram o visual dele".

"Vini Jr. 'antes e depois' da Copa do Mundo".

"Vini Jr. 'antes e depois' da Copa do Mundo".

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"Vini Jr. 'antes e depois' da Copa do Mundo".

Tópicos relacionados:

cbf harmonizacao mudancanovisual vinijr

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