Vini Jr. surge com novo rosto em foto da Seleção e impressiona a web
Após harmonização facial, craque brasileiro tem nova foto oficial divulgada pela CBF; mudança sutil no visual do jogador repercutiu mundialmente
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Uma nova foto oficial de Vini Jr. divulgada pela CBF chamou a atenção durante o amistoso da Seleção Brasileira contra a Austrália. O registro atualizado do jogador repercutiu na web por mostrar o resultado de sua harmonização facial.
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A mudança no visual foi realizada por Vinicius após a Copa do Mundo, gerando comentários em todo o mundo. O procedimento foi feito com o dermatologista Alessandro Alarcão, que também cuida da influenciadora Virginia Fonseca.
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Na época, o especialista explicou que o jogador passou por uma "naturalização facial". O conceito, desenvolvido por ele, tem como foco a obtenção de resultados elegantes, individualizados e naturais.
Segundo Alarcão, a proposta é fazer com que o paciente seja visto como mais "bonito, jovem e descansado", sem que as pessoas identifiquem exatamente o que foi feito. "O objetivo não é mudar o rosto de ninguém, mas devolver sustentação, equilíbrio e proporção", afirmou.
O que a web comentou
A nova aparência do jogador viralizou nas redes sociais. Confira algumas das reações:
"Mano, isso não é o Vini Jr., ele mudou o nariz dele também?".
"O novo visual de Vinícius Jr.. Mudaram o visual dele".
"Vini Jr. 'antes e depois' da Copa do Mundo".
"Vini Jr. 'antes e depois' da Copa do Mundo".
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"Vini Jr. 'antes e depois' da Copa do Mundo".