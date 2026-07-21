Vinicius Junior e outros: veja 7 famosos que mudaram a aparência

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A mudança na aparência do jogador Vinicius Junior, do Real Madrid, nesta semana, acendeu um debate nas redes sociais sobre procedimentos estéticos no universo das celebridades. Fãs e seguidores apontaram um queixo mais projetado e um contorno de mandíbula mais definido no atleta após uma harmonização facial realizada em Goiânia. O caso do atacante não é isolado e se junta a uma longa lista de famosos que optaram por intervenções para alterar o visual.

A busca por uma nova aparência é uma constante entre figuras públicas. Seja para corrigir imperfeições, realçar traços ou simplesmente experimentar uma nova fase, artistas e atletas recorrem a diversas técnicas, desde as mais sutis até as mais transformadoras. Essas mudanças frequentemente se tornam pauta e dividem opiniões entre o público, gerando curiosidade sobre os resultados.

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O que é harmonização facial?

A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos não cirúrgicos que visa melhorar o equilíbrio entre determinadas regiões do rosto. A técnica utiliza, principalmente, preenchedores como o ácido hialurônico para definir contornos, como mandíbula e maçãs do rosto, e tratar o envelhecimento da pele.

Quais famosos passaram por transformações?

A lista de celebridades que mudaram a aparência ao longo dos anos é extensa. Muitos falam abertamente sobre o assunto, enquanto outros preferem manter a discrição. Relembre sete casos que ganharam destaque na mídia e entre os fãs.

Gretchen: A cantora é uma das personalidades mais abertas sobre seus procedimentos. Ao longo da carreira, realizou diversas intervenções, incluindo harmonização facial e preenchimento labial, compartilhando cada etapa com seus seguidores. Alok: O DJ também aderiu à harmonização facial para obter um maxilar mais marcado. Em entrevistas, Alok confirmou o procedimento e explicou que a decisão foi motivada por uma busca por simetria e estética pessoal. Joelma: A cantora passou por uma notável transformação desde o início de sua carreira. As mudanças incluem procedimentos no nariz, queixo e dentes, resultando em um visual bastante diferente do que a consagrou na banda Calypso. Gkay: A influenciadora digital nunca escondeu suas intervenções estéticas. Além de uma rinoplastia, Gessica Kayane já realizou preenchimento labial e outras modificações faciais, documentando as mudanças em suas redes sociais. Zac Efron: O ator de Hollywood surpreendeu o mundo há cinco anos, em 2021, ao aparecer com o rosto visivelmente alterado. A mudança gerou debates sobre cirurgia plástica, mas Efron explicou que o novo formato de sua mandíbula foi resultado de uma cirurgia de reconstrução após um acidente doméstico. Madonna: A rainha do pop é conhecida por sua capacidade de se reinventar, e sua aparência acompanha essas transformações. Ao longo das décadas, as mudanças em seu rosto, atribuídas a preenchimentos e outros tratamentos, sempre geram discussões. Gusttavo Lima: O cantor sertanejo foi outro famoso que se submeteu à harmonização facial. A mudança em seu rosto foi bastante comentada na época, com destaque para o contorno mais quadrado e definido da mandíbula. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.