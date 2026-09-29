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ELEIÇÕES 2026

Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta terça (29/9)

Candidatos têm dia com debate, gravações e reuniões

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
29/09/2026 09:43 - atualizado em 29/09/2026 09:44

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Os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas para o governo de Minas
Candidatos participam de debate, reuniões e panfletagens nesta terça-feira (29/9) crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press, Marcos Vieira/EM/D.A. Press, Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press e Carlos Moura/Agência Senado

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de debate, gravações, reuniões e panfletagens nesta terça-feira (29/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

Manhã - Gravações de campanha.
Tarde - Reuniões internas.
22h15 - Debate da TV Globo Minas.

Ben Mendes (Missão)

13h - Cavalgada pelo centro histórico de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Cleitinho (Republicanos)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta.

Flávio Roscoe (PL)

15h - Debate com Sindicatos e Associações Representantes dos Servidores Públicos.
22h15 - Debate da TV Globo Minas.

Gabriel Azevedo (MDB)

Manhã - Gravação de conteúdos audiovisuais.
22h15 - Debate da TV Globo Minas.

Henrique Áreas (PCO)

11h - Panfletagem no Cefet Campus Nova Suíça, em Belo Horizonte.
17h - Panfletagem e visita ao comércio do bairro Betânia, em Belo Horizonte.
19h30 - Reunião com militantes e apoiadores.

Indira Xavier (UP)

6h - Panfletagem na Estação do Move Paraná.
9h - Panfletagem em frente à empresa AeC Orion.
11h15 - Panfletagem na UFMG, portaria da avenida Presidente Antônio Carlos.
18h - Manifestação em defesa da participação de Indira nos debates, na Praça Sete.

Mateus Simões (PSD)

9h - Despachos de governo.
14h - Gravação de vídeos.
22h15 - Debate da TV Globo Minas.

Patrus Ananias (PT)

22h15 - Debate da TV Globo Minas.

Rafael Duda (PSTU)

6h - Visita ao Hospital Municipal de Contagem, na RMBH.
10h30 - Conversa com apoiadores no clube Cepe Petrobras, em Sarzedo, na RMBH.
17h30 - Ato contra a mudança da Escola Estadual Coronel Juca Pinto para Colégio Tiradentes.

Túlio Lopes (PCB)

7h - Panfletagem na Praça dos Ferroviários, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.
9h - Panfletagem em Ermida, em Divinópolis.
17h - Panfletagem na UFMG campus Pampulha, em Belo Horizonte.
19h - Panfletagem no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte.

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*estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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