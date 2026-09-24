Virginia faz 31 aplicações de botox para enxaqueca

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta quinta-feira (24/9) que realizou um tratamento para enxaqueca com 31 aplicações de toxina botulínica. Nos stories, ela mostrou que estava a caminho do procedimento para controlar as crises de dor.

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Virginia perguntou em quais regiões a aplicação seria feita e foi informada que seriam em vários pontos na cabeça, totalizando 31 aplicações.

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Embora conhecida por seu uso em procedimentos estéticos, a toxina botulínica também é utilizada na medicina para tratar casos específicos de enxaqueca crônica. A médica especialista em estética, Dra. Fernanda Nichelle, explica que a quantidade de injeções está ligada ao protocolo do tratamento.

Segundo a especialista, a aplicação não ocorre em um único local. Existem pontos predeterminados que podem incluir as regiões frontal, temporal, occipital, cervical e o músculo trapézio. O objetivo é atuar em diferentes áreas associadas ao mecanismo da dor, reduzindo a frequência e a intensidade das crises.

Tratamento médico preventivo

A médica ressalta a diferença entre o uso terapêutico e o estético. Para a enxaqueca, trata-se de um tratamento médico preventivo, feito com base em um protocolo específico e após uma avaliação do paciente.

"É importante diferenciar. Quando falamos em toxina botulínica para enxaqueca, estamos falando de um tratamento médico preventivo, realizado seguindo um protocolo específico e após avaliação do paciente. O objetivo principal não é a estética, mas o controle das crises", afirma.

Virginia já havia comentado que o atraso no tratamento fez com que as dores retornassem. A retomada do procedimento faz parte do acompanhamento que ela realiza para manter as crises controladas.

Dra. Fernanda afirma que a regularidade é importante para os casos com indicação médica, pois o efeito da toxina botulínica é temporário. A interrupção do acompanhamento pode levar ao retorno dos sintomas. Cada caso, no entanto, deve ser avaliado individualmente.

A especialista também aponta a relação entre tensão muscular e dor de cabeça. Pacientes com bruxismo, por exemplo, podem sobrecarregar a musculatura do rosto e do pescoço, o que pode desencadear ou agravar as dores. A avaliação individual é fundamental para entender todos os fatores envolvidos.

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A indicação da toxina botulínica para enxaqueca deve ser feita por um profissional habilitado. O tratamento não é recomendado para todos os tipos de dor de cabeça, sendo uma estratégia preventiva para pacientes que se encaixam em critérios médicos específicos.