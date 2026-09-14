Irmão de Virginia Fonseca publica indireta nas redes após barraco familiar

William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, publicou mensagens interpretadas por seguidores como indiretas para os amigos da influenciadora. As postagens surgem em meio a um clima de tensão envolvendo sua mãe, Margareth Serrão, e os influenciadores Hebert Gomes e Duda Freire.

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Em uma das publicações, William recomendou silêncio e confiança na justiça divina, afirmando que pessoas que conspiram contra outras sofreriam as consequências. Em seguida, ele compartilhou um texto sobre o uso de máscaras sociais, dizendo que apenas uma intervenção espiritual revelaria a verdadeira natureza de cada um.

Críticas a influenciadores motivaram o conflito

O desentendimento teve início quando Margareth Serrão curtiu um vídeo com críticas a Hebert Gomes. Na gravação, um internauta dizia que o rapaz não conquistou seu espaço por mérito, mas por se aproximar de pessoas influentes que já tinham sucesso.

O autor do vídeo sugeriu que Hebert teve sorte por ser próximo de alguém que venceu na carreira, em referência à sua amizade com Virginia. O crítico também ironizou o fato de o influenciador aceitar apenas convites para viagens internacionais.

Com a repercussão, Hebert declarou em uma postagem que não se importa com a opinião dos outros. "Eu me conheço", escreveu.

Rompimento digital e resgate de polêmicas

O conflito avançou para as redes sociais. Fãs perceberam que Margareth deixou de seguir Hebert e Duda Freire no Instagram. Duda, assistente e amiga de Virginia, também deu unfollow na mãe da empresária logo depois.

Enquanto a situação se desenrolava, seguidores resgataram um vídeo antigo de Zé Felipe. Na gravação, o cantor reclamava da postura de um amigo da esposa, afirmando que ele atuava como assessor e não deveria se portar como influenciador digital.

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Virginia Fonseca não se envolveu publicamente na discussão. Ela está cumprindo uma agenda na Espanha com jogadores de futebol, enquanto familiares e amigos trocam farpas no Brasil. O episódio gerou teorias entre internautas sobre a estabilidade do círculo social da apresentadora.