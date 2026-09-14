Causa da morte de Hayden Panettiere é revelada

A causa da morte da atriz Hayden Panettiere, aos 36 anos, foi a ingestão de um comprimido de oxicodona misturado com fentanil, segundo o site TMZ. O caso aconteceu em agosto deste ano.

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De acordo com a publicação, a artista consumiu várias drogas compradas de um fornecedor durante um voo de Los Angeles para a Carolina do Sul, na véspera de sua morte. As autoridades acreditam que ela tomou um comprimido de oxicodona na manhã em que morreu e suspeitam que a pílula estivesse batizada com fentanil.

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Fontes ligadas ao caso disseram ao site que Panettiere tinha um "traficante de longa data" em Los Angeles que lhe fornecia medicamentos prescritos do mercado clandestino, incluindo a oxicodona.

O namorado de Hayden, Brian Hickerson, a encontrou inconsciente e administrou um medicamento que reverte efeitos de overdose por opioides. O cunhado da atriz, Zach, contou que eles tentaram acordá-la para o almoço quando perceberam a situação.

"Liguei imediatamente para a emergência, e Brian deu Narcan a ela. Em seguida, fizemos RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) juntos enquanto a emergência estava no viva-voz, até a chegada dos bombeiros e do serviço médico", disse Zach ao TMZ.

Quem foi Hayden Panettiere

Panettiere ficou conhecida por interpretar a líder de torcida Claire Bennet na série "Heroes" e a estrela da música country Juliette Barnes em "Nashville". No cinema, viveu Kirby Reed em "Pânico 4", retornando à franquia no sexto filme.

Seus papéis de destaque incluem também os filmes "Eu Te Amo, Beth Cooper" e "Duelo de Titãs". Panettiere foi uma das pessoas mais jovens já indicadas ao Grammy por dar voz à Princesa Dot na animação "Vida de Inseto", de 1998.

A atriz falou abertamente sobre sua luta contra a dependência química e lançou o livro de memórias "This Is Me: A Reckoning". Na obra, ela relembrou desafios com depressão pós-parto, vício e violência doméstica. "Eram temas muito próximos da minha realidade", disse à revista People em 2022.

Na mesma entrevista, Panettiere revelou que chegou a ser hospitalizada com icterícia e que médicos a alertaram de que seu fígado "iria parar de funcionar". A atriz deixa uma filha de 11 anos, Kaya, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador Wladimir Klitschko.

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