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PROTESTO

'Dark Horse' distribui dinheiro em show de Daniela Mercury no Rock in Rio; veja vídeo

O público entendeu que a surpresa se tratava de um ato de protesto e que a pessoa fantasiada de cavalo representava o "Dark Horse", nome da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro

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LUÍSA MONTE
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LUÍSA MONTE
Repórter
13/09/2026 21:20 - atualizado em 13/09/2026 21:21

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Ao som do batuque baiano, o animal circulou pelo palco e jogou para o público notas de dinheiro falsas crédito: Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um certo cavalo preto — ou melhor, "Dark Horse" — apareceu nos últimos minutos do show de Daniela Mercury, Gilsons e Olodum, no Rock in Rio, no último sábado (12/9). Ao som do batuque baiano, o animal circulou pelo palco e jogou para o público notas de dinheiro falsas, em uma cena que chamou a atenção de quem acompanhava a apresentação. 

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O público logo entendeu que a surpresa se tratava de um ato de protesto e que a pessoa fantasiada de cavalo representava o "Dark Horse", nome da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa tem sido alvo de uma série de investigações da Polícia Federal (PF) devido a suspeitas de irregularidades no financiamento e no repasse de verbas, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. 

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A distribuição das notas falsas fez referência às suspeitas envolvendo o financiamento da produção. O protesto ocorreu durante um dos momentos finais da apresentação, que reuniu os artistas baianos no palco do festival e contou com músicas de diferentes fases da carreira dos grupos e da cantora. 

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No Instagram, Mercury publicou um vídeo do protesto e explicou que o ato se tratava de uma defesa da democracia. "Um Dark Horse invadiu nosso palco no Rock in Rio e distribuiu notas de dinheiro. Vamos proteger a nossa democracia e a nossa soberania", escreveu a cantora.

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